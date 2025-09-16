דונצ'יץ' רכש את אחוזת הפאר של מריה שראפובה

לוקה דונצ'יץ' ממשיך לבסס את מקומו בלוס אנג'לס, והפעם מחוץ לפרקט: כוכב הלייקרס רכש בסוף חודש אוגוסט את ביתה לשעבר של טניסאית העבר מריה שראפובה, כך אישרו מספר דיווחים בימים האחרונים.

האחוזה המפוארת, הממוקמת בשכונת היוקרה מנהטן ביץ' בדרום-מערב לוס אנג'לס, נבנתה מחדש לפי דרישותיה האישיות של שראפובה, לאחר שזו הרסה את המבנה המקורי. העסקה הושלמה תמורת סכום עתק של 25 מיליון דולר.

המהלך מגיע זמן קצר לאחר שדונצ'יץ' (26), שהצטרף ללייקרס במהלך העונה האחרונה, חתם על הארכת חוזה לשלוש שנים נוספות. עוד לפני שהועבר בטרייד מפתיע מדאלאס מאבריקס, ניהל מו"מ לרכישת בית נוסף בטקסס, בשווי של כ-15 מיליון דולר, עסקה שככל הנראה בוטלה בעקבות המעבר ללוס אנג'לס.

לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

דונצ'יץ', יליד לובליאנה, נבחר במקום השלישי בדראפט 2018 על ידי אטלנטה והועבר מיד לדאלאס, שם כיכב במשך שש עונות ורשם 472 הופעות. רגע השיא הגיע כשסחף את המאבריקס לגמר ה-NBA בעונת 2023/24. בעונה החולפת, לאחר המעבר ללייקרס באמצע העונה, שיחק ב-33 משחקים, כולל חמישה בפלייאוף, ורשם ממוצעים מרשימים של 28.5 נקודות, 7.9 ריבאונדים, 7.3 אסיסטים, 1.5 חטיפות ו-0.5 חסימות למשחק.

עוד קודם לקריירה ב-NBA, נחשב דונצ'יץ' לפלא של ממש בריאל מדריד, שם זכה ביורוליג ובתואר ה-MVP של העונה והפיינל פור ב-2018. שנה קודם לכן, הוביל את נבחרת סלובניה לזכייה היסטורית באליפות אירופה.