דקה 36: טוטנהאם - ויאריאל 0:1

ליגת האלופות שוב כאן: היום הראשון סידר לנו שישה משחקים וגם מפגש פיקנטי - מנור סולומון שהגיע לוויאריאל מטוטנהאם ממש ברגע האחרון של חלון ההעברות, חוזר ללונדון והפעם כיריב. במקביל: יובנטוס מארחת את בורוסיה דורטמונד ובנפיקה מחפשת ניצחון על קרבאח.

טוטנהאם - ויאריאל 0:1

סולומון שכיכב במדי נבחרת ישראל, נכלל בסגל הצוללת הצהובה לראשונה במשחק מול אתלטיקו מדריד, אבל נשאר על הספסל. קבוצתו הפסידה אז 2:0 ולפני כן נפרדה מסלטה ויגו ב-1:1, כך שהיא רוצה לחזור לנצח. טוטנהאם הגיעה אחרי ה-0:3 על ווסטהאם בפרמייר ליג.

דקה 4: שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1! טעות קשה של השוער הברזילאי, לואיס ג’ונ’יור, שלא הצליח להשתלט על כדור קל והשמיט את הכדור, נתנה לתרנגולים את היתרון בזכות שער עצמי!

השער העצמי של לואיס ג'וניור (IMAGO)

לואיס ג'וניר מאוכזב (IMAGO)

ריצ'ארליסון וצ'אבי סימונס חוגגים (IMAGO)

שחקני טוטנהאם בטירוף (IMAGO)

יובנטוס - בורוסיה דורטמונד 0:0

הגברת הזקנה פתחה את הסרייה א' בכושר מצוין עם שלושה ניצחונות משלושה מחזורים, האחרון שבהם היה ה-3:4 הדרמטי על אינטר משער של וסיליה אדז'יץ' בדקה ה-91 אחרי שהנראזורי הובילו 2:3 עד הדקה ה-81. דורטמונד עם שבעה נקודות משלושה מחזורים בבונדסליגה והיא הגיעה לטורינו אחרי 0:2 על היידנהיים במחזור האחרון.

בנפיקה - קרבאח 1:2

הפורטוגלים מקווים לפתוח את ליגת האלופות עם ניצחון אחרי שאיכזבו במחזור האחרון בליגה הפורטוגלית עם 1:1 ביתי מול סנטה קלרה. גם קרבאח לא ניצחה במשחק הליגה האחרון שלה ונפרדה מזירה ב-1:1.

דקה 6: שער! בנפיקה עלתה ל-0:1! אנצו ברנצ’אה עלה מצוין לכדור קרן ונגח את הכדור ישר לפינת השער!

שחקני בנפיקה חוגגים (IMAGO)

דקה 16: שער! בנפיקה עלתה ל-0:2! ונגליס פבלידיס הגיע למצב מצוין בתוך הרחבה של אחד על אחד מול השוער, לא התבלבל וקבר את הכדור ברשת.

דקה 30: שער! קרבאח צימקה ל-2:1! לאנדרו אנדראדה עט על כדור ריבאונד בתוך הרחבה ושחרר כדור חזק מהאוויר, ישר לרשת הפורטוגלית.