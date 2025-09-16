לקראת פיצוץ? מימר לא הגיע לאימון בני סכנין

האם בני סכנין בדרך לפיצוץ? הקבוצה התאמנה היום (שלישי) ללא המאמן שרון מימר, שלא נכח מסיבות אישיות. את מקומו על הקווים תפס עוזר המאמן, ליאור ראובן, ולשחקני הקבוצה נמסר כי מימר נעדר מהאימון בעקבות מחלה.

מי שכן נכח באימון הוא הבלם חסן חילו, שמחכה כבר מספר ימים להסדרת רישומו ברשות לבקרת התקציבים. למרות הצהרות מצד גורמים במועדון שטענו בשבוע שעבר שהעניין יוסדר עד יום ראשון באופן סופי, עד כה זה לא קרה, והיום צפוי העניין להיפתר.

בסכנין שוררת תחושת אכזבה לאחר ההפסד האחרון 2:0 להפועל חיפה, שהוסיף לחץ על הצוות המקצועי והשחקנים. הקבוצה תנסה להתאושש בהקדם ולחזור למסלול הניצחונות במחזור הקרוב.

חסן חילו (אחמד מוררה)

עם זאת, מדובר באתגר גדול מאוד, שכן מי שתחכה לסכנין היא הפועל ב"ש. הקבוצה הדרומית תגיע עם מאזן מושלם אחרי ה-1:5 על הפועל ירושלים.