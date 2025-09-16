יום שלישי, 16.09.2025 שעה 12:01
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
71-93מכבי חיפה2
75-73הפועל ת"א3
61-82מכבי ת"א4
62-43הפועל חיפה5
41-32הפועל פ"ת6
43-43עירוני ק"ש7
44-43בית"ר ירושלים8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

לקראת פיצוץ? מימר לא הגיע לאימון בני סכנין

המאמן נעדר מסיבות אישיות ואת מקומו מילא עוזרו ליאור ראובן, לשחקנים נמסר כי מימר חולה. חסן חילו התאמן ועדיין מחכה כדי שיוסדר הרישום שלו בבקרה

|
שרון מימר (עמרי שטיין)
שרון מימר (עמרי שטיין)

האם בני סכנין בדרך לפיצוץ? הקבוצה התאמנה היום (שלישי) ללא המאמן שרון מימר, שלא נכח מסיבות אישיות. את מקומו על הקווים תפס עוזר המאמן, ליאור ראובן, ולשחקני הקבוצה נמסר כי מימר נעדר מהאימון בעקבות מחלה.

מי שכן נכח באימון הוא הבלם חסן חילו, שמחכה כבר מספר ימים להסדרת רישומו ברשות לבקרת התקציבים. למרות הצהרות מצד גורמים במועדון שטענו בשבוע שעבר שהעניין יוסדר עד יום ראשון באופן סופי, עד כה זה לא קרה, והיום צפוי העניין להיפתר.

בסכנין שוררת תחושת אכזבה לאחר ההפסד האחרון 2:0 להפועל חיפה, שהוסיף לחץ על הצוות המקצועי והשחקנים. הקבוצה תנסה להתאושש בהקדם ולחזור למסלול הניצחונות במחזור הקרוב.

חסן חילו (אחמד מוררה)חסן חילו (אחמד מוררה)

עם זאת, מדובר באתגר גדול מאוד, שכן מי שתחכה לסכנין היא הפועל ב"ש. הקבוצה הדרומית תגיע עם מאזן מושלם אחרי ה-1:5 על הפועל ירושלים.

