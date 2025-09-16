הרכבים וציונים



ארדה גולר בורח משחקני מארסיי (IMAGO) ארדה גולר בורח משחקני מארסיי (IMAGO)

ריאל מדריד לא רגילה להיות מודחת מליגת האלופות כבר ברבע הגמר כפי שקרה לה בעונה שעברה. הבלאנקוס כמובן מכוונים לזכייה בכל התארים ובשעה זו הם פותחים את ליגת האלופות במפגש ביתי עם מארסיי הצרפתית באצטדיון סנטיאגו ברנבאו.

ריאל פתחה את העונה בצורה טובה והיא הקבוצה היחידה בליגת הספרדית עם מאזן מושלם. השחקנים של צ'אבי אלונסו עם ארבעה ניצחונות ו-12 נקודות, שתיים יותר מאשר לברצלונה ולאספניול.

הקבוצה מבירת ספרד גברה על אוססונה בפתיחת הליגה ולאחר מכן ניצחה גם את אוביידו, מיורקה ובמחזור האחרון - 1:2 את ריאל סוסיאדד. שערים של קיליאן אמבפה וארדה גולר הספיקו לאלונסו כדי לנצח את הקבוצה שבה גדל ולהגיע בראש שקט לפתיחת ליגת האלופות.

פתיחת העונה של מארסיי הייתה פחות חלקה, אבל היא הגיעה לברנבאו אחרי ניצחון 0:4 על לוריין בליגה הצרפתית. אחרי ארבעה מחזורים יש למארסיי שש נקודות והיא גם גברה 2:5 על פאריס כשבתווך היה הפסד 1:0 לליון.