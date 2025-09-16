סייג הוא הראשון לסיים את תפקידו בליגה א' העונה

פטריסיו סייג שהצטרף למ.כ צעירי טירה במרץ 2025 כמאמן השלישי של הקבוצה בעונה שעברה, סיים את תפקידו באופן מפתיע. סייג שהציל את הקבוצה מירידה בליגה א' דרום, האריך את חוזהו בקיץ האחרון ונשאר לעונת 2025/26, אך לאחר שני מחזורים בלבד - הצדדים נפרדו. הוא גם המאמן הראשון העונה בליגה א’ שמסיים את תפקידו.

העונה השנייה של צעירי טירה בליגה א' דרום נפתחה בצורה מאכזבת, עם שני הפסדים בשני המחזורים הראשונים: 3:1 בחוץ מול העולה בית"ר יבנה, ולאחר מכן 2:1 ביתי מול מכבי קריית מלאכי. בעקבות הפתיחה הרעה, הוחלט במועדון לבצע שינוי בעמדת המאמן.

בצעירי טירה אישרו הבוקר (שלישי) ל־ONE כי מתנהלות שיחות עם מספר מועמדים לתפקיד, ובימים הקרובים תתקבל ההחלטה הסופית לגבי המאמן שיחליף את סייג. המטרה: לפתוח דף חדש כבר במחזור הקרוב, בו תפגוש טירה את הפועל הרצליה.

סייג התייחס לעזיבתו בשיחה עם ONE ונשאל האם יש סיבה לכך. "לא, לא משהו מיוחד, אין סיבה", הוא אמר, "לפעמים בכדורגל יש דינמיקה - מה שהיה בשנה שעברה, לא בהכרח קורה גם השנה. שני הצדדים מאוד רצו להמשיך, גם אני וגם הם, אבל לפעמים זה פשוט לא הולך. אולי הייתה יותר מדי אנרגיה במאבק ההישרדות אשתקד, והשנה זה כבר היה שונה. אין סיבה. לפעמים אין סיבות בכדורגל".