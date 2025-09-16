יום שלישי, 16.09.2025 שעה 12:32
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

מאמן שני במחלקת הנוער של מ.ס אשדוד עזב

ג'קי נתן (31) מונה למאמן נערים ב' של מ.ס אשדוד על חשבונות של דן ברמבוים. בנערים א' אושר אבו יעמוד על הקווים במקומו של ניב אוזן, שהגיב לפרידה

|
מ.ס אשדוד נערים ב' (יונתן גינזבורג)
מ.ס אשדוד נערים ב' (יונתן גינזבורג)

שינויים במחלקת הנוער של מ.ס. אשדוד. לאחר פתיחת עונה פחות טובה מכפי שציפו במועדון, בשנתונים 2010-2009 (נערים א' ונערים ב'), הוחלט להיפרד באחרונה מדן ברמבוים ובמקומו צירפו עתה את ג'קי נתן (31), מי שהיה אמור לפתוח את העונה הנוכחית במחלקת הנוער של מכבי נתניה, אלא שענייניו האישיים אילצו היהלומים להפריד כוחות.

מעבר להצטרפותו של ג'קי נתן לקבוצת נערים ב' של מ.ס. אשדוד, מליגת נערים ב' – על, הליגה הבכירה לשנתון 2010 לעונת 2025/26, אושר אבו יחליט לזמן מה את ניב אוזן שמ.ס. אשדוד והוא נפרדו לאחר המשחק האחרון בליגת נערים א' – על, הליגה הבכירה לשנתון 2009 העונה. גם נערים א' וגם נערים ב' נמצאים מתחת לקו האדום לאחר משחקי הפתיחה עד כה.

שני מאמנים עוזבים בתוך זמן קצר את מ.ס אשדוד, לנוכח תוצאות פחות טובות, כשקבוצות נערים א' ו-ב' במועדון נמצאות מתחת לקו האדום. ב-21.09 תפגוש קבוצת נערים א' את הפועל חדרה (חדרה מתחם אימונים סינתטי, 19:15) וב-20.09 תפגוש קבוצת נערים ב' את הפועל רמת גן, כששתי הקבוצות טרם השיגו ניצחונות העונה.

ניב אוזן הגיב לפרידה: “אני רוצה להודות לרוני אוואט המנהל המקצועי על ההזדמנות שניתנה לי לאמן במועדון כמו מ.ס אשדוד, מועדון עם מסורת ארוכה ומכובדת בפיתוח שחקנים צעירים. הקבוצה הגיעה לאחר עונה לא פשוטה, עם סגל קצר וללא תחרות מספקת על העמדות – דבר שמטבעו מקשה על מיצוי מלא של הפוטנציאל. ידעתי שזה אתגר מקצועי, ובשלושת המחזורים הראשונים כבר ראינו ניצנים של הדרך שאני והצוות שלי עבדנו עליה עם השחקנים. כמו תמיד בכדורגל, יש גם אלמנט של מזל – ובמשחקים הראשונים הוא לא היה לצידנו”.

“לעיתים מסתכלים על התוצאה המיידית ולא על הדרך לטווח הארוך. במבחן התוצאה לא עמדנו בציפיות, ואני לוקח על כך אחריות. יחד עם זאת, אני בטוח שהתהליך היסודי שהובלתי היה מביא בהמשך גם תוצאות שמציבות את הקבוצה בחלק העליון של הטבלה. אני ממשיך קדימה מלא מוטיבציה לאתגר הבא, ומאחל למ.ס. אשדוד ולשחקנים הצלחה רבה בהמשך הדרך”, הוסיף.

