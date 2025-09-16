יום שלישי, 16.09.2025 שעה 20:26
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

רבע 4, 06:54: אליצור נתניה - הפועל חולון 70:61

גביע ווינר: קצב נהדר בהיכל טוטו. הסגולים מפגינים דומיננטיות ועלו ליתרון משמעותי בהובלתם של מנפורד ומקריי, ביוקנן מספק מספרים נאים בצד השני

אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)
אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)

זה נשמע מוזר, אבל הפועל חולון "מתארחת" בשעה זו בהיכל טוטו בעיר למפגש עם אליצור נתניה. הקבוצה מעיר היהלומים היא הביתית במפגש שהוא קרב ישיר על ראשות בית ג' בגביע ווינר. שתי הקבוצות הגיעו עם ניצחון במפעל  והמנצחת תבטיח את מקומה ברבע הגמר, שם תפגוש את הפועל העמק, בעוד המפסידה תצטרך לעבור דרך שלב הפליי-אין, שם תחכה בני הרצליה.

חולון גברה במשחק הראשון שלה בגביע ווינר 83:91 על הפועל גליל עליון, בו ג'ורדן מקריי חזר בגדול לקדנציה נוספת בישראל עם 23 נקודות באחוזים מצוינים. גם אקסבייר מנפורד (13 נק', 9 ריב', 5 אס') ועידן זלמנסון (14 נק') הציגו יכולת גבוהה.

גם נתניה ניצחה את גליל עליון (61:72). היהלומים נהנו ממשחק הגנה חזק שכלל 25 איבודים כפויים, ומהופעה התקפית טובה של אוטיס פרייז'ר (19 נקודות), טריי קלבין (15) ושאק ביוקנן (11).

למפגש הזה יש גם גוון היסטורי: הפעם האחרונה שנתניה וחולון נפגשו בגביע ווינר הייתה לפני כמעט 15 שנה - באוקטובר 2010 - אז ניצחו היהלומים 69:82 במלחה.

רבע ראשון: 19:25 להפועל חולון

חמישייה נתניה: אור קורנליוס, אוטיס פרייז’ר, קיילב בון, שאק ביוקנן וטריי קלווין.

חמישייה חולון: אקסבייר מנפורד, עידן זלמנסון, נתנאל ארצי, יאיר קרביץ וג’ורדן מקריי.

מנפורד פתח עם אחת מהקו, ואחרי הפסקה קלה בעקבות התראות מפיקוד העורף, הוסיף שלשה וראה את זלמנסון מוסיף לייאפ בדרך ל-0:6. קורנליוס קלע נקודות ראשונות לנתניה, זלמנסון הגיב מנגד, אך קלווין קלע שלשה וביוקנן הוסיף והוריד לנקודה בלבד. מנפורד קלע שלשה, זלמנסון קלע עוד 2 מהקו והחזיר את הפער, דיוקנן הוריד עם סל ועבירה, אך זלמנסון ענה עם לייאפ וקבע 10:15 לחולון. קורנליוס קלע אחת מהקו, מקריי ענה עם נקודות מנגד, ו-ווית’רס קלע פעמיים מהקו והגדיל ל-8. ביוקנן קלע שלשה, בון הגיב עם סל מנגד, וביוקנן וקורנליוס קלעו מהקו והורידו ל-4. רוזנברג ענה עם 2 מ-2, פרייזר החזיר ל-4 עם לייאפ. מקריי קלע והוריד את חולון מהרבע ביתרון 6.

רבע שני: 32:44 להפועל חולון

ווית’רס פתח את הרבע השני עם נקודות לחולון, בול הוסיף שלשה וקבע דו ספרתי. ווית’רס הוסיף עד ל-13 הפרש וזלמנסון קלע אחת מהקו. בון קלע נקודות ראשונות לנתניה אחרי כמעט חמש דקות, אך זלמנסון מיד הגיב עם עוד נקודות לחולון. קורנליוס הוריד ל-35:23, קרביץ עם נק’ ראשונות הגדיל ל-15, אך התקפה יפה של נתניה מנגד הסתיימה עם שלשה של קלווין. ביוקנן קלע אחת מהקו, ארצי הגיב עם שלשה, פרייז’ר קלע מנגד, אך ארצי עם עוד נקודה מהקו קבע 29:42 סגול. פרייז’ר צימק, מקריי קלע 2 מהקו, ביוקנן הגיב עם אחת משלו והוריד ל-12 בתום המחצית.

רבע שלישי: 51:67 להפועל חולון

ארצי פתח עם סל ועבירה, מקריי הוסיף ופרייז’ר עם 4 רצופות הוריד ל-13. קרביץ החזיר ל-15 עם 2 מהקו, קורנליוס ענה בלייאפ והוסיף עוד 2 בדרך להפרש 11. מנפורד, ווית’רס ומקריי עם דקות לוהטות העלו את חולון עד ל-20 הפרש, סהר קלע שלשה והוריד ל-60:43. מקריי ענה, ביוקנן הגיב עם שלשה מהירה, ו-ווית’רס הגדיל את היתרון של חולון ל-18. מקריי קלע שלוש פעמים מהקו וקבע יתרון שיא, אך קלווין קלע שלשה וסהר הוסיף לייאפ וסגר את הרבע על 16 הפרש. 

רבע רביעי:

קורנליוס פתח עם נקודות לנתניה, רוזנברג ענה עם שלשה, אך פרייז’ר עם 6 רצופות הוריד ל-11.

