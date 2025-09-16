דן ביטון או סטיוארט? מי יהיה Winner השבוע?

ליגת העל ממשיכה בכל הכוח. המחזור השלישי הגיע לסיומו ובו קיבלנו כמות גבוהה מאוד של שערים, משחקים מסקרנים כמדי שבוע ומפגש אחד בבלומפילד אליו הכדורגל הישראלי התגעגע ושנגמר בדרמה גדולה. זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי לבחירת שחקן השבוע של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

טריבונטה סטיוארט

למכבי חיפה יש חלוץ, ועוד איזה חלוץ. הג’מייקני המשיך להראות איזה רכש נהדר הוא כשהיה אחד הטובים על הדשא ב-1:5 הנפלא של הירוקים של מ.ס אשדוד. אמנם רק שער אחד, אבל הנוכחות, האיומים והעבודה שלא פוסקת סידרו לו העדפה על פני ג’ורג’ה יובאנוביץ’ בשלב הזה.

טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)

דן ביטון

לפעמים אין מה להוסיף, והכדור שיש לו בית מדבר בפני עצמו. שלושער ענק לרשת של הפועל ירושלים, הראשון בקריירה של הקיצוני האדיר של הפועל באר שבע. מתחילת המעבר לבירת הנגד ביטון הוכיח שהוא מהטובים בליגה, החותמת הגיע עם שלישייה ראשונה לרשת של יריבה, כשכל גול בצבע.

דן ביטון (אורן בן חקון)

עומרי אלטמן

איזה סיפור מטורף, כזה שיש רק בסרטים. היה נראה שהוא בדרך החוצה, היה נראה שאין סבלנות כבר, היה נראה שהקדנציה הזו לא תהיה מוצלחת כמו הקודמות, הכל היה נראה, עד שפצצה אחת ברגל ימין בדקה ה-98 סידרה להפועל ת”א את אחד הניצחונות הגדולים שלה בעשור האחרון. הסמל נתן הרבה מעבר לשלוש נקודות, עם 2:3 סופר דרמטי על בית”ר.

עומרי אלטמן חוגג (רדאד ג'בארה)

שגיב יחזקאל

אושר דוידה היה אחד השחקנים הטובים של מכבי ת”א בעונה שעברה, אז המחמאה הכי גדולה ליחזקאל זה שהוא פתח על חשבונו ולרגע לא הורגש הבדל בחלק הקדמי. נייד, דינמי, עובד, שומר, תומך בהתקפה וגם קינח עם גול מהנקודה הלבנה. כשהפציעות מאחוריו, ללא ספק אחד הטובים בליגה. היה אחד הטובים ב-1:4 על טבריה.

שגיב יחזקאל (חג'אג' רחאל)

אופק ביטון

כמה טוב שחזרת לישראל. במשחק הבכורה שלו, הקשר הנהדר הדביק כדור אדיר לחיבורים והעלה את הפועל חיפה ל-0:1 על בני סכנין, עם שער שפתח את הצ’אקרות ובהמשך גל אראל וחניכיו ניצחו 0:2. ביטון מסוג השחקנים שגם בהפועל ירושלים וגם כעת בהפועל חיפה, קשה להבין איך אין לו מקום באחת הגדולות.

אופק ביטון חוגג שער (עמרי שטיין)

עידן כהן

עם הכדורגל ההתקפי של עומר פרץ, מגנים יכולים לפרוח וכך עושה המגן הימני של הפועל פתח תקווה. המלאבסים חגגו בענק עם 1:3 על מכבי נתניה, עידן כהן היה הטוב על הדשא עם שני בישולים בשני השערים הראשונים, בהופעה נהדרת שהוכיחה שמקומו תמיד היה בליגת העל.