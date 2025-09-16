ענאן חלאילי בהרכב, חי: פ.ס.וו - סן ז'ילואז 1:0

עונת 2025/26 בליגת האלופות יוצאת לדרך בשעה זו עם שני משחקים מסקרנים שמתקיימים במקביל. במוקד, אוניון סן ז’ילואז וענאן חלאילי מתארחים אצל פ.ס.וו איינדהובן התוססת, ובמקביל אתלטיק בילבאו מארחת את ארסנל של מיקל ארטטה שרוצה להגיע רחוק.

פ.ס.וו איינדהובן – אוניון סן ז’ילואז 1:0

אלופת הולנד מארחת את אלופת בלגיה. עבור ההולנדים מדובר בהופעה ה־19 בתולדותיהם במפעל, כשהם מגיעים בכושר מצוין אחרי חמישה ניצחונות משישה משחקים רשמיים העונה. פטר בוס ושחקניו מקווים לשבור רצף של ארבעה הפסדים במשחקי הפתיחה בליגת האלופות, בידיעה שכבר בעונה שעברה הצליחו לסיים מעל פ.ס.ז’ בשלב הליגה, הוכחה לכך שהם מסוגלים להתמודד ברמות הגבוהות ביותר.

מן העבר השני, אוניון סן ז’ילואז חוגגת הופעת בכורה היסטורית בליגת האלופות, אחרי שזכתה באליפות בלגיה לראשונה מאז עונת 1934/35. הקבוצה של סבסטיאן פוקוניולי הגיעה לאיינדהובן במומנטום נהדר עם רצף של תשעה משחקי חוץ ללא הפסד בליגה וארבעה משחקים רצופים ללא ספיגה. זו הפעם הראשונה שהשתיים נפגשות, אך הסטטיסטיקה לא מחמיאה להולנדים: פ.ס.וו. עדיין לא ניצחה קבוצה בלגית באירופה בארבעה ניסיונות (שלוש הפסדים ותיקו אחד).

דקה 9, שער! אוניון סן ז’ילואז עלתה ליתרון 0:1: בהופעת הבכורה שלה במפעל, הקבוצה הבגלית עלתה ליתרון משער מנקודה הלבנה של דויד פרומס.

דויד פרומס חוגג שער (IMAGO)

שחקני אוניון סן ז'ילואז חוגגים (IMAGO)

אתלטיק בילבאו – ארסנל 0:0

הבאסקים חוזרים למפעל לראשונה מאז עונת 2014/15 אחרי שקיבלו את הכרטיס בעקבות המקום הרביעי בעונה שעברה בליגה הספרדית, והם מגיעים עם ניסיון אירופי לאחר שהעפילו בעונה שעברה עד חצי גמר הליגה האירופית. בעונה שעברה רשמו שישה ניצחונות ביתיים מתוך שבעה משחקים בזירה האירופית, אך הפסדם היחיד היה דווקא מול יריבה אנגלית, מנצ’סטר יונייטד. גם בליגה המקומית הם נעצרו לאחרונה, כשהפסידו 1:0 לאלאבס בסוף השבוע.

התותחנים מגיעים עם רוח גבית אחרי 0:3 חלק על נוטינגהאם פורסט, אם כי מיקל ארטטה סובל מסגל פצוע רחב אליו התווסף גם מרטין אודגור שנפצע במחצית הראשונה. למרות זאת, ארסנל הראתה יציבות אדירה במפעל בשנתיים האחרונות, עם 32 נקודות בשלב הבתים (19 בעונה שעברה בשלב הליגה ו-13 בשנה שלפני כן), נתון שרק ריאל מדריד עקפה. היא ניצחה בארבעה מחמשת משחקי החוץ האחרונים שלה בליגת האלופות, גם אם ספגה בכל אחד מהם, ומנסה לשמור על מאזן נהדר מול יריבות ספרדיות, אחרי חמישה ניצחונות רצופים. זו הפעם הראשונה ששתי הקבוצות נפגשות רשמית, אך על הנייר מדובר בהתמודדות שמבטיחה רמה גבוהה במיוחד.