יום שלישי, 16.09.2025 שעה 10:46
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
121-94פיינורד1
128-175פ.ס.וו. איינדהובן2
114-105אייאקס3
104-94אלקמאר4
99-175ניימיכן5
94-115אוטרכט6
99-105כרונינגן7
911-75ספרטה רוטרדם8
77-94פורטונה סיטארד9
65-44זוולה10
69-95גו אהד איגלס11
49-65וולנדם12
47-45טוונטה אנסחדה13
49-55טלסטאר14
49-45נאק ברדה15
312-35אקסלסיור רוטרדם16
28-55הירנביין17
016-25הראקלס אלמלו18

"גלוך לא יצירתי, הוא שחקן פיזי והובא בטעות"

אקס שאלקה, יורי מולדר, בביקורת ביזארית על הרכש של אייאקס: "השחקנים שהגיעו בקיץ לא מתאימים, הם פשוט לא מספיק טובים. דולברג? זו הודאה בכישלון"

|
אוסקר גלוך עם הכדור (IMAGO)
אוסקר גלוך עם הכדור (IMAGO)

אוסקר גלוך ובכלל חלון ההעברות של אייאקס ממשיכים לעמוד במוקד בתקשורת ההולנדית.  אקס שאלקה, יורי מולדר ההולנדי, לא חסך בביקורת כלפי הרכש של הקבוצה מאמסטרדם בקיץ האחרון, כשהוא העביר ביקורת ביזארית במיוחד על הצירוף של גלוך.

מולדר ששיחק גם בטוונטה לאורך הקריירה והחזיק בתפקיד מקצועי בשאלקה כמאמן, הוא פרשן בתוכנית ב'זיגו ספורט' ההולנדי. הוא טען כי אייאקס פשוט טעתה כשבחרה לצרף את גלוך, ולא חסך בביקורת כלפי אנשי הסקאוטינג של המועדון.

"גלוך הוא לא שחקן יצירתי, הוא שחקן פיזי, הביאו אותו בטעות", טען מולדר באופן חד משמעי. בתגובה ניסו אנשי הפאנל לספק פרספקטיבה אחרת, כשמאמן אוטרכט, רון יאנס, תהה: "אולי מוקדם מדי לשפוט את זה?".

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

אך מולדר השיב בתקיפות: "הם הרי מכירים אותו מזלצבורג. וזה לא באמת מתאים לאייאקס. כשאתה סקאוט - אתה צריך לדעת: השחקן הזה מתאים או לא מתאים לאייאקס? לדעתי, השחקנים שהגיעו בקיץ לא מתאימים לאייאקס".

גלוך שחתם באייאקס כדי להוסיף יצירתיות לקישור של ג'ון הייטינחה, מתקשה בינתיים להשפיע על משחק ההתקפה של הקבוצה, אבל הוא גם מיעט לשחק בעמדתו המקורית כקשר התקפי במרכז.

בכל אופן, גלוך הוא לא היחיד שסופג ביקורת ממולדר, שביקר גם את יתר שחקני הרכש, ובפרט את ראול מורו ואת קספר דולברג, ששב לקדנציה נוספת במועדון. "מורו - זה לא באמת זה", אמר מולדר, "ודולברג שחוזר עכשיו, בעיניי זו סוג של הודאה בכישלון. להחזיר שחקן שכבר היה כאן? גם את טראורה הם החזירו וזה היה כישלון מוחלט".

מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?

אייאקס החתימה הקיץ את יורי הרקנס, ג'יימס מקונל, ויטסלב יארוש, קו איטאקורה, גלוך, דולברג ומורו. אך לפי מולדר, הייטינחה מתקשה מאוד להפיק תוצאות מהסגל הנוכחי. "אתה גם תלוי באילו שחקנים אתה מקבל וזה מאכזב מאוד", טען, "במרכז השדה כל הזמן מחליפים מערך. השחקנים שהובאו פשוט לא מספיק טובים".

