"גלוך לא יצירתי, הוא שחקן פיזי והובא בטעות"

אוסקר גלוך ובכלל חלון ההעברות של אייאקס ממשיכים לעמוד במוקד בתקשורת ההולנדית. אקס שאלקה, יורי מולדר ההולנדי, לא חסך בביקורת כלפי הרכש של הקבוצה מאמסטרדם בקיץ האחרון, כשהוא העביר ביקורת ביזארית במיוחד על הצירוף של גלוך.

מולדר ששיחק גם בטוונטה לאורך הקריירה והחזיק בתפקיד מקצועי בשאלקה כמאמן, הוא פרשן בתוכנית ב'זיגו ספורט' ההולנדי. הוא טען כי אייאקס פשוט טעתה כשבחרה לצרף את גלוך, ולא חסך בביקורת כלפי אנשי הסקאוטינג של המועדון.

"גלוך הוא לא שחקן יצירתי, הוא שחקן פיזי, הביאו אותו בטעות", טען מולדר באופן חד משמעי. בתגובה ניסו אנשי הפאנל לספק פרספקטיבה אחרת, כשמאמן אוטרכט, רון יאנס, תהה: "אולי מוקדם מדי לשפוט את זה?".

אוסקר גלוך (IMAGO)

אך מולדר השיב בתקיפות: "הם הרי מכירים אותו מזלצבורג. וזה לא באמת מתאים לאייאקס. כשאתה סקאוט - אתה צריך לדעת: השחקן הזה מתאים או לא מתאים לאייאקס? לדעתי, השחקנים שהגיעו בקיץ לא מתאימים לאייאקס".

גלוך שחתם באייאקס כדי להוסיף יצירתיות לקישור של ג'ון הייטינחה, מתקשה בינתיים להשפיע על משחק ההתקפה של הקבוצה, אבל הוא גם מיעט לשחק בעמדתו המקורית כקשר התקפי במרכז.

בכל אופן, גלוך הוא לא היחיד שסופג ביקורת ממולדר, שביקר גם את יתר שחקני הרכש, ובפרט את ראול מורו ואת קספר דולברג, ששב לקדנציה נוספת במועדון. "מורו - זה לא באמת זה", אמר מולדר, "ודולברג שחוזר עכשיו, בעיניי זו סוג של הודאה בכישלון. להחזיר שחקן שכבר היה כאן? גם את טראורה הם החזירו וזה היה כישלון מוחלט".

אייאקס החתימה הקיץ את יורי הרקנס, ג'יימס מקונל, ויטסלב יארוש, קו איטאקורה, גלוך, דולברג ומורו. אך לפי מולדר, הייטינחה מתקשה מאוד להפיק תוצאות מהסגל הנוכחי. "אתה גם תלוי באילו שחקנים אתה מקבל וזה מאכזב מאוד", טען, "במרכז השדה כל הזמן מחליפים מערך. השחקנים שהובאו פשוט לא מספיק טובים".