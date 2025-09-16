הרכבים וציונים



תומר אלטמן מול אלעד מדמון (רדאד ג'בארה) תומר אלטמן מול אלעד מדמון (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב מתארחת בשעה זו באצטדיון המושבה מול הפועל פתח תקווה למשחק השלמה מהמחזור הראשון בליגת העל, שלא שוחק במועד המקורי עקב השתתפותה של האלופה בליגה האירופית.

הצהובים של ז’רקו לאזטיץ’ הביסו בסוף השבוע האחרון 1:4 את עירוני טבריה וכבשו שמונה שערי זכות בצמד המשחקים הראשונים שלהם בליגה. כעת הם מנסים להיצמד להפועל באר שבע המושלמת, ועל הדרך לעקוף את מכבי חיפה והפועל תל אביב בטבלה.

מהצד השני של המתרס, העולה החדשה עדיין לא הפסידה העונה, כאשר אחרי תיקו במחזור הפתיחה, הקבוצה של עומר פרץ ניצחה במחזור שעבר 1:3 את מכבי נתניה בצורה מרשימה, כשהיא מגיעה להתמודדות הביתית במומנטום חיובי.

הפעם האחרונה בה הקבוצות נפגשו בליגת העל הייתה בינואר 2024, אז הצדדים נפרדו ב-0:0 במושבה. לפני כן הצהובים לא התקשו נגד יריבתם הנוכחית וכדי להיזכר בניצחונם האחרון של הכחולים צריכים ללכת אחורה עד פברואר 2011 אז הם ניצחו 1:3 את הצהובים במסגרת הגביע.