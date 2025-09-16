יום שלישי, 16.09.2025 שעה 20:25
יום שלישי, 16/09/2025, 19:30אצטדיון המושבהליגת העל Winner - מחזור 1
מכבי ת"א
מחצית
0 1
שופט: אביעד שילוח
הפועל פ"ת
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
71-93מכבי חיפה2
75-73הפועל ת"א3
61-82מכבי ת"א4
62-43הפועל חיפה5
41-32הפועל פ"ת6
43-43עירוני ק"ש7
44-43בית"ר ירושלים8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14
תומר חבז | 16/09/2025 19:30
הרכבים וציונים
 
 
תומר אלטמן מול אלעד מדמון (רדאד ג'בארה)
תומר אלטמן מול אלעד מדמון (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב מתארחת בשעה זו באצטדיון המושבה מול הפועל פתח תקווה למשחק השלמה מהמחזור הראשון בליגת העל, שלא שוחק במועד המקורי עקב השתתפותה של האלופה בליגה האירופית.

הצהובים של ז’רקו לאזטיץ’ הביסו בסוף השבוע האחרון 1:4 את עירוני טבריה וכבשו שמונה שערי זכות בצמד המשחקים הראשונים שלהם בליגה. כעת הם מנסים להיצמד להפועל באר שבע המושלמת, ועל הדרך לעקוף את מכבי חיפה והפועל תל אביב בטבלה.

מהצד השני של המתרס, העולה החדשה עדיין לא הפסידה העונה, כאשר אחרי תיקו במחזור הפתיחה, הקבוצה של עומר פרץ ניצחה במחזור שעבר 1:3 את מכבי נתניה בצורה מרשימה, כשהיא מגיעה להתמודדות הביתית במומנטום חיובי.

הפעם האחרונה בה הקבוצות נפגשו בליגת העל הייתה בינואר 2024, אז הצדדים נפרדו ב-0:0 במושבה. לפני כן הצהובים לא התקשו נגד יריבתם הנוכחית וכדי להיזכר בניצחונם האחרון של הכחולים צריכים ללכת אחורה עד פברואר 2011 אז הם ניצחו 1:3 את הצהובים במסגרת הגביע.

מחצית ראשונה
  • '44
  • כרטיס צהוב
  • שגיב יחזקאל ראה את הכרטיס הצהוב בעקבות דיבורים עם השופט אביעד שילוח
  • '34
  • החמצה
  • דרור ניר שלח בעיטה טובה מצד שמאל, אך משפתי הדף נהדר
  • '30
  • החמצה
  • דני גרופר קיבל כדור עומק טוב מאלעד מדמון ונותר באחד על אחד מול עומר כץ, אך השוער רשם הדיפה מצוינת
אושר דוידה חוגג עם דור פרץ (רדאד ג'בארה)אושר דוידה חוגג עם דור פרץ (רדאד ג'בארה)
אושר דוידה חוגג עם שגיב יחזקאל (רדאד ג'בארה)אושר דוידה חוגג עם שגיב יחזקאל (רדאד ג'בארה)
אושר דוידה חוגג (רדאד ג'בארה)אושר דוידה חוגג (רדאד ג'בארה)
אושר דוידה חוגג (רדאד ג'בארה)אושר דוידה חוגג (רדאד ג'בארה)
  • '19
  • שער
  • שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:1: ג'וסלין טאבי החזיר כדור אחורה בצורה רעה עם הראש, אושר דוידה התנפל על הכדור, נכנס לרחבה, חתך מימין לאמצע ובעט כדור שטוח פנימה
טייריס אסאנטה בפעולה (רדאד ג'בארה)טייריס אסאנטה בפעולה (רדאד ג'בארה)
  • '14
  • החמצה
  • איום ראשון של הפועל פתח תקווה. נועם גיסין חתך מימין למרכז וניסה בעיטה, אך רועי משפתי היה במקום
  • '7
  • החמצה
  • דור פרץ ניסה בעיטה, אך עומר כץ הדף
איסוף סיסוקו בפעולה (רדאד ג'בארה)איסוף סיסוקו בפעולה (רדאד ג'בארה)
  • '4
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב ראשון במשחק נשלף לעברו של עידן כהן, שמשך בחולצתו של שגיב יחזקאל
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביעד שילוח שרק לפתיחת ההתמודדות!
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
שחקני הספסל של מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)שחקני הספסל של מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל פתח תקווה (רדאד ג'בארה)אוהדי הפועל פתח תקווה (רדאד ג'בארה)
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
טקס לזכר ליאור שטיינברג ז&qout;ל (רדאד ג'בארה)טקס לזכר ליאור שטיינברג ז"ל (רדאד ג'בארה)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד