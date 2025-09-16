מכבי, ריאל, סולומון ויובנטוס: היחסים ב'ווינר'

ליגת האלופות שוב כאן ומצפה לנו ערב עם לא מעט ספורט: גם מכבי ת"א (מול הפועל פ"ת ב-19:30) על הפרק, ריאל מדריד תפגוש את מארסיי, ויאריאל ומנור סולומון מול האקסית טוטנהאם, ויובנטוס מול בורוסיה דורטמונד (22:00).

מכבי ת"א פייבוריטית כמובן מול הפועל פ"ת וניצחון שלה קיבל ב'ווינר' יחס של 1.2 לניצחון. אם המלאבסים יחוללו הפתעה גדולה עם שלוש נקודות, מי שיהמר על כך ירוויח פי 8.5 מסכום ההימור. היחס לתיקו הוא פי 6.3.

ונעבור לליגת האלופות: ריאל תארח את מארסיי וכמובן שהיא פייבוריטית מובהקת בסנטיאגו ברנבאו עם יחס של פי 1.34 לניצחון. מי שיילך על ניצחון צרפתי וזה מה שיקרה, ירוויח פי 6.4 מהסכום שיהמר עליו. היחס לתיקו הוא פי 4.9.

שחקני ריאל מדריד (La Liga)

סולומון יפתח את ליגת האלופות במפגש פיקנטי עם טוטנהאם, ממנה הגיע לוויאריאל בסוף חלון ההעברות. התרנגולים פייבוריטים עם יחס של פי 1.8 לניצחון בלונדון, בעוד לניצחון של הצוללת הצהובה יחס של פי 3.7. היחס לתיקו הוא פי 3.45.

מסע"ת מכבי תל אביב לקראת הפועל פ"ת

יובנטוס תארח את בורוסיה דורטמונד למשחק מסקרן שבו האיטלקים קיבלו יחס של פי 1.9 לניצחון. לניצחון של הגרמנים בטורינו יש יחס של פי 3.55, קצת יותר מהיחס לתיקו (3.35).

