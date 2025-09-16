מחצית: קריית אתא - הפועל ת"א 41:29

הפועל תל אביב מתקרבת להופעה ההיסטורית ביורוליג. משחק רשמי נוסף של האדומים לפני רגע האמת במפעל הבכיר באירופה משוחק בשעה זו, כאשר הם מתארחים אצל קריית אתא במסגרת המשחק השני שלהם בגביע ווינר, בדיוק שבועיים לפני ש”יארחו” את ברצלונה בסופיה. המנצחת תקבל את הכרטיס הישיר לרבע הגמר

הסגל הנוצץ של דימיטריס איטודיס זכה בטורניר הכנה בבולגריה, ואז הספיק גם להגיע לישראל, לפרק את נס ציונה בלמעלה מ-50 הפרש וכעת המשחק הרשמי השני של העונה, במשחק חוץ נגד הצפוניים, שפירקו בעצמם את נס ציונה כששתי הקבוצות נפגשו בשבוע שעבר.

לפני המשחק נגד ברצלונה, להפועל תל אביב יש עוד משחק הכנה אחד בסופיה. בכל מקרה, לאחר מכן יתחיל לו”ז צפוף ומרתק, עם בארסה בסופיה, אנדולו במונטנגרו ואז רגע היסטורי לכדורסל הישראלי, כשהפועל תל אביב תפגוש את מכבי תל אביב ביורוליג.

מבחינת קריית אתא, היא תנסה בעיקר לא להתבזות כמו שעשתה נס ציונה, כאשר הפערים בין הקבוצות הגדולות בישראל לבין השאר ידועות. הצפוניים רשמו 87:111 על הכתומים, והם ינסו תחת אלדד בנטוב לעשות קפיצת מדרגה השנה ולהימנע ממאבקי ירידה, למרות התקציב הנמוך.

רבע ראשון: 17:22 להפועל ת”א

חמישיית עירוני קריית אתא: תומר אסייג, ג'מייה ניל, בודי יום, מאליק הול ודריוס האנה.

חמישיית הפועל ת”א: כריס ג'ונס, אלייז'ה בראיינט, קולין מלקולם, דן אוטורו ותומר גינת.

המשחק נפתח עם לייאפ מהיר של דריוס האנה עבור המארחת. מאליק הול נתן נקודות ראשונות מצידו מתוך הצבע. האדומים ניגשו פעם ראשונה לקו עם דן אוטורו שהכניס זריקה אחת מתוך השתיים. קולין מלקום הכניס את סל השדה הראשון של האורחת במשחק, ומיד לאחר מכן שם עוד שתי נקודות שהעלו את הפועל ליתרון ראשון. אלייז’ה בראיינט ביצע מהלך פוסט אפ נהדר והכניס עם הקרש.

הפועל ת”א הייתה בריצה של 0:9 עד שהול שם שלשה יפה לקריית אתא. אוטורו הטביע בעוצמה בתוך הצבע. יובל הוכשטטר קלע 2 נקודות מלייאפ, אך איש ויינרייט הגיב מיד עם קליעה מחוץ לקשת. קולין מלקולם קלע עוד שלשה עבור האדומים. תומר אסייג קלע מרחוק סל יפה עבור המארחים, אך ים מדר הגיב עם סל משלו מחוץ לקשת.

רבע שני: 29:41 להפועל ת”א

בר טימור ביצע חדירה יפה לצבע והכניס את הנקודות הראשונות ברבע הזה. גיא פלטין צלף שלשה נהדרת לאדומים שנגעו ביתרון דו ספרתי לראשונה. טימור לא עצר את הריצה של האדומים וקלע מחוץ לקשת. הפועל עם 0:10 בחצי הראשון של הרבע אחרי לייאפ של אוטורו, שהמשיך לדרוס עם חדירה אימתנית לצבע והטבעה גדולה.

אילי דולינסקי ביצע אנד וואן ואלו היו הנקודות הראשונות של הלבנים ברבע, שלוש דקות וחצי לסיומו. אוטורו עשה מה שבא לו על הפרקט עם סיבוב על השמר שלו ושתי נקודות קלות. בודי יום ביצע לייאפ עבור המארחת, כשמליק הול הוסיף דאנק. ההתעוררות של קריית אתא המשיכה כשגור ענבי קלע שלשה שהורידה ל-12 הפרש.