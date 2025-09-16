היסטוריה? דבון בן ה-13 עשוי לשחק בברצלונה

הכישרון הענק של ברצלונה, מוחמד דבון, רק בן 13, אך כבר החל לרשום היסטוריה. ביום שישי האחרון ערך הופעת בכורה בקבוצת הבוגרים של ברצלונה, בגיל 13, 10 חודשים ו-22 ימים, במשחק הכנה מול ג’ירונה – בו שיחק 10 דקות, קלע 4 נקודות (כולל דאנק עוצמתי) והוריד 3 ריבאונדים.

למרות שמדובר היה במשחק ידידות, בברצלונה לא מתכוונים להמתין זמן רב: המועדון כבר החל בתהליך רישום דבון במועצה העליונה לספורט בספרד, כדי לאפשר לו לשחק בליגה הספרדית (ה-ACB) ואף ביורוליג, כאשר ישלים את גיל העבודה החוקי במדינה (16). דבון יחגוג יום הולדת 14 ב-21 באוקטובר הקרוב.

קרוב לשבור שיא היסטורי

אם יערוך הופעה רשמית עוד העונה, דבון יהפוך לשחקן הצעיר ביותר אי פעם שמשחק בליגה הספרדית, וישבור את שיאו של בסאלה בגאיוֹקו, ששיחק בגיל 14 ו-7 חודשים בלבד. גם ריקי רוביו (14 שנים ו-11 חודשים) וקרלוס אלוסן (15 שנים ו-10 חודשים) נמנים על השמות הבולטים שעשו זאת בגיל צעיר במיוחד.

ז'ואן פנרויה (IMAGO)

המאמן ז'ואן פנרויה קורא להרגיע את ההתלהבות: "הוא ילד שונה, זה נכון, אבל הוא רק בתחילת הדרך. יש לו גישה טובה, אבל הוא עוד מאוד בוסרי. אל תצפו ממנו לפתור את הבעיות של הקבוצה. הכל בתהליך טבעי. הוא רק מתחיל", אמר המאמן.

כאמור, כבר בעונה שעברה שקלו בברצלונה לשלב את דבון, אך בעיות בירוקרטיות מנעו זאת. כעת, נדמה שהדרך פתוחה עבור הסנטר הענק להתחיל לפרוץ את דרכו, מוקדם מהצפוי.