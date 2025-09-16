יום שלישי, 16.09.2025 שעה 09:19
ליגה צרפתית 25-26
123-104פאריס סן-ז'רמן1
105-134ליל2
95-84מונאקו3
93-64ליון4
93-54שטרסבורג5
76-54ראן6
64-94מארסיי7
65-54לאנס8
65-54ניס9
68-74טולוז10
69-74פ.צ. פאריס11
53-34אנז'ה12
37-54לה האבר13
33-14נאנט14
36-34אוקזר15
312-54לוריין16
110-54ברסט17
18-34מץ18

"אם דמבלה לא זוכה המצביעים לא ראויים לעבודתם"

המנהל הספורטיבי של פ.ס.ז' לואיס קמפוס: "אם שמו היה כריסטיאנו או מסי, לא הייתה בכלל שאלה". וגם: עזיבתם דונארומה ("בגלל דרישת השכר") וניימאר

|
אוסמן דמבלה (IMAGO)
אוסמן דמבלה (IMAGO)

המנהל הספורטיבי של פאריס סן ז’רמן, לואיס קמפוס, הצהיר בראיון לתוכנית "RMC ספורט" כי לדעתו אין כל ספק מי צריך לזכות בכדור הזהב שיחולק ב־22 בספטמבר, אוסמן דמבלה. "אם שמו היה כריסטיאנו או מסי, לא הייתה בכלל שאלה", אמר הפורטוגלי, שהדגיש כי העונה האחרונה של הקשר הצרפתי הייתה יוצאת דופן בכל קנה מידה.

קמפוס הזכיר כי לפ.ס.ז' תשעה מועמדים לפרס היוקרתי, אך מבחינתו דמבלה הוא זה שבלט מעל כולם: "הוא נבחר לשחקן הטוב ביותר בליגת האלופות, השחקן הטוב ביותר בליגה, והוא זכה בכל תואר אפשרי. אם לא יבחרו בו, המשמעות היא שהעיתונאים המצביעים אינם כשירים לעשות זאת". עוד ציין קמפוס כי דמבלה כבר הסכים עקרונית לחוזה חדש בקבוצה, המבוסס על הישגים מקצועיים.

במקביל, המנהל התייחס גם לעזיבתו של השוער ג'אנלואיג'י דונארומה למנצ'סטר סיטי ביום האחרון של חלון ההעברות. "הכוכב של המועדון כיום הוא הקבוצה עצמה ולא שחקן כזה או אחר. כששחקן דורש שכר לא מותאם למדיניות החדשה, עלינו למצוא פתרונות. זו גישה המבוססת על הישגיות בלבד", הבהיר.

דונארומה (IMAGO)דונארומה (IMAGO)

קמפוס הוסיף כי אחת ההחלטות הטובות ביותר שקיבל הייתה מינויו של לואיס אנריקה למאמן. "כבר בפגישה הראשונה בברצלונה היה ברור שזה האיש", סיפר, ואף חשף כי המאמן הספרדי היה הראשון שאמר לניימאר כי עדיף שיעזוב. "לואיס אנריקה מאמין בקבוצה לפני הכל, וזה מה שאנחנו בונים כאן, פרויקט קבוצתי שבו דמבלה מסמל את הכדורגל החדש של פ.ס.ז'".

