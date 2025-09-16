יום שלישי, 16.09.2025 שעה 09:16
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
105-84אספניול3
94-64אתלטיק בילבאו4
94-64חטאפה5
73-84ויאריאל6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
62-34אוססונה9
66-65בטיס10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
19-44מיורקה19
111-24ג'ירונה20

"לאמין ימאל לא צפוי לשחק גם נגד ניוקאסל"

חדשות רעות לברצלונה: אחרי שדווח שהיה בספק, בספרד מדווחים שהכאבים של הכוכב לא חולפים ושהוא לא ישחק במפגש בליגת האלופות אלא אם יקרה נס של ממש

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

לאמין ימאל לא יעמוד לרשות ברצלונה במשחק מול ניוקאסל, אלא אם יקרה נס של ממש בשעות הקרובות, כך דווח הבוקר (שלישי) ב’מארקה’. מצבו של השחקן אינו טוב, והאנזי פליק כבר השלים עם כך שלא יוכל להשתמש בו במשחק הבכורה הקריטי בליגת האלופות. לאמין ימאל לא התאמן ביום שני עם חבריו לקבוצה, וביצע רק תרגילי שיקום בחדר הכושר.

“הבעיות שלו במפשעה אינן משתפרות, ולכן הוא מחוץ לסגל למשחק מול האנגלים. ימאל החמיץ גם את משחק הליגה מול ולנסיה בעקבות הפציעה שחטף במדי נבחרת ספרד, פציעה שגררה סערה גדולה בעקבות ההתבטאויות של פליק במסיבת העיתונאים בשבת האחרונה”, טענו בספרד.

בפועל, השחקן עדיין סובל מכאבים ויחמיץ משחק שני ברציפות. נותר לראות אם יהיה כשיר למשחק מול חטאפה ביום ראשון הקרוב. היעדרותו של ימאל מהווה כאב ראש נוסף עבור פליק. אמנם פרנקי דה יונג צפוי לחזור, אך אלחנדרו בלאדה, גאבי וימאל ייעדרו כולם.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

השאלה הגדולה היא מי יתופקד באגף הימני. רוני ברדג’י פתח בהרכב ביום ראשון האחרון, אך ספק גדול אם יהפוך לפתרון קבוע, לאחר שלא הבריק במשחק, ובמשחק כה חשוב קשה להמר עליו. לכן, המועמד הבכיר להחליף את ימאל הוא ראפיניה.

הברזילאי כבר שיחק בצד ימין במחצית השנייה מול ולנסיה, ורשם הופעה טובה עם צמד שערים. באגף שמאל צפוי לשחק מרקוס רשפורד, שמשתפר ממשחק למשחק והראה זאת גם בהתמודדות האחרונה. האנגלי מכיר היטב את היריבה ואת האווירה באצטדיון שלה. ימאל, שהיה שחקן מפתח בעונה שעברה בליגת האלופות עם חמישה שערים, ייחסר מאוד הפעם.

