"לאמין ימאל לא צפוי לשחק גם נגד ניוקאסל"

לאמין ימאל לא יעמוד לרשות ברצלונה במשחק מול ניוקאסל, אלא אם יקרה נס של ממש בשעות הקרובות, כך דווח הבוקר (שלישי) ב’מארקה’. מצבו של השחקן אינו טוב, והאנזי פליק כבר השלים עם כך שלא יוכל להשתמש בו במשחק הבכורה הקריטי בליגת האלופות. לאמין ימאל לא התאמן ביום שני עם חבריו לקבוצה, וביצע רק תרגילי שיקום בחדר הכושר.

“הבעיות שלו במפשעה אינן משתפרות, ולכן הוא מחוץ לסגל למשחק מול האנגלים. ימאל החמיץ גם את משחק הליגה מול ולנסיה בעקבות הפציעה שחטף במדי נבחרת ספרד, פציעה שגררה סערה גדולה בעקבות ההתבטאויות של פליק במסיבת העיתונאים בשבת האחרונה”, טענו בספרד.

בפועל, השחקן עדיין סובל מכאבים ויחמיץ משחק שני ברציפות. נותר לראות אם יהיה כשיר למשחק מול חטאפה ביום ראשון הקרוב. היעדרותו של ימאל מהווה כאב ראש נוסף עבור פליק. אמנם פרנקי דה יונג צפוי לחזור, אך אלחנדרו בלאדה, גאבי וימאל ייעדרו כולם.

האנזי פליק (IMAGO)

השאלה הגדולה היא מי יתופקד באגף הימני. רוני ברדג’י פתח בהרכב ביום ראשון האחרון, אך ספק גדול אם יהפוך לפתרון קבוע, לאחר שלא הבריק במשחק, ובמשחק כה חשוב קשה להמר עליו. לכן, המועמד הבכיר להחליף את ימאל הוא ראפיניה.

הברזילאי כבר שיחק בצד ימין במחצית השנייה מול ולנסיה, ורשם הופעה טובה עם צמד שערים. באגף שמאל צפוי לשחק מרקוס רשפורד, שמשתפר ממשחק למשחק והראה זאת גם בהתמודדות האחרונה. האנגלי מכיר היטב את היריבה ואת האווירה באצטדיון שלה. ימאל, שהיה שחקן מפתח בעונה שעברה בליגת האלופות עם חמישה שערים, ייחסר מאוד הפעם.