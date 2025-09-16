יום שלישי, 16.09.2025 שעה 08:43
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
71-93מכבי חיפה2
75-73הפועל ת"א3
61-82מכבי ת"א4
62-43הפועל חיפה5
41-32הפועל פ"ת6
43-43עירוני ק"ש7
44-43בית"ר ירושלים8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

אלטמן סגר מעגל, הפועל ת"א יכולה לכוון גבוה

פודקאסט הפועל ת"א מסכם ניצחון יוקרתי על בית"ר: הרגע מהסרטים של הסמל, הניהול של ברדה, המצטיינים, המשמעות והאם לואיזו יגיע לחודורוב? האזינו

|
דניאל דאפה חוגג עם עומרי אלטמן (רדאד ג'בארה)
דניאל דאפה חוגג עם עומרי אלטמן (רדאד ג'בארה)

אחרי שיצאה לפגרה עם תיקו מאכזב מול מכבי בני ריינה, בהפועל תל אביב רצו לחזור למסלול הניצחונות במפגש היוקרתי הראשון בעונת החזרה לליגת העל נגד בית"ר ועשו את זה בענק. החבורה של אליניב ברדה הראתה שוב אופי כשהפכה בתוספת הזמן מ-2:1 ל-3:2 והשיגה ניצחון שני העונה.

איציק כלפי ועמית לוונטל מסכמים ניצחון מטורף של הפועל תל אביב ומנסים להבין איך זה בדיוק קרה. כמובן שהגיבור הגדול הוא עומרי אלטמן שהיה כבר על המדף ובזכות חריצות והתמדה הוכיח שמקומו בהפועל.

וגם: מה אומרת המספר 51 איתה עלה בגימטריה, המצטיינים פרט לאלטמן, ניהול המשחק של אליניב ברדה, המשמעות של הניצחון עבור האדומים, האם לואיזו יגיע לחודורוב ועוד. האזנה נעימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */