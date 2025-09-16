אלטמן סגר מעגל, הפועל ת"א יכולה לכוון גבוה

אחרי שיצאה לפגרה עם תיקו מאכזב מול מכבי בני ריינה, בהפועל תל אביב רצו לחזור למסלול הניצחונות במפגש היוקרתי הראשון בעונת החזרה לליגת העל נגד בית"ר ועשו את זה בענק. החבורה של אליניב ברדה הראתה שוב אופי כשהפכה בתוספת הזמן מ-2:1 ל-3:2 והשיגה ניצחון שני העונה.

איציק כלפי ועמית לוונטל מסכמים ניצחון מטורף של הפועל תל אביב ומנסים להבין איך זה בדיוק קרה. כמובן שהגיבור הגדול הוא עומרי אלטמן שהיה כבר על המדף ובזכות חריצות והתמדה הוכיח שמקומו בהפועל.

וגם: מה אומרת המספר 51 איתה עלה בגימטריה, המצטיינים פרט לאלטמן, ניהול המשחק של אליניב ברדה, המשמעות של הניצחון עבור האדומים, האם לואיזו יגיע לחודורוב ועוד. האזנה נעימה.