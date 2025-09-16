אופוריה בהפועל ת"א: יש לנו אופי ומאמן ווינר

אופוריה בהפועל תל אביב. אחרי שיצאה לפגרה עם תיקו מאכזב מול מכבי בני ריינה, בקבוצה רצו לחזור למסלול הניצחונות במפגש היוקרתי הראשון בעונת החזרה לליגת העל נגד בית"ר ירושלים ועשו את זה בענק. החבורה של אליניב ברדה הראתה שוב אופי כשהפכה בתוספת הזמן מ-2:1 ל-3:2 והשיגה ניצחון שני העונה.

"יש לנו חבורה של גברים אחד אחד, זה ניצחון הרואי של רוח ולחימה", אמרו בחודורוב, "גם כשספגנו שער בדקה כואבת, גם כשהיינו בפיגור, האמנו שננצח. זה קל להגיד בדיעבד, אבל זאת הרוח שיש בהפועל תל אביב היום. זה לא היה משחק שקרוב להיות למושלם, אבל הוא הסתיים ככה. יש לנו אופי בערימות ומאמן ווינר".

חגיגות גדולות נרשמו אמש באצטדיון בלומפילד אחרי הניצחון הענק בדקה ה-98. גם השחקנים וגם האוהדים בכל היציעים לא רצו ללכת הביתה ולחגוג כמה שאפשר את הניצחון, אותו מגדירים כאחד הגדולים בשנים האחרונות. מאמן הקבוצה אליניב ברדה זכה למחמאות על ניהול המשחק, החילופים שפגעו בינגו והרוח שהכניס אצל השחקנים שלו לאורך כל המשחק.

ברדה: נתנו הצגה במחצית השניה

מי שהיה הגיבור הגדול הוא מן הסתם עומרי אלטמן, שכבר היה על המדף, לא נכלל בסגל הקבוצה בשני המשחקים האחרונים וכנראה אלמלא הכרטיס האדום של שאנדה סילבה לא היה מתלבש גם הפעם. אלטמן בזכות עבודה קשה וחריצות הוכיח שלמרות החוזה הכבד יש לו מקום גם במנהיגות וגם ביכולת. "עומרי דוגמה לכל אחד ואחד בקבוצה, הוא היה שקט כל הזמן ושידר חיוביות, שחקנים צעירים צריכים ללמוד ממנו. זה הכי מגיע לו בעולם", אמרו בהפועל.

השער המכריע בתוספת הזמן, כשהיה זה שגם סחט את העבירה ממנה נכבש השער והכרטיס האדום מגיל כהן, הקנו לו את המקום בקבוצה עם סימן קריאה. ברדה בסיום הצהיר שהוא רוצה שיישאר ואחרי הניצחון היקר על היריבה הגדולה בית"ר ירושלים זה גם יקרה. מי שעוד קיבל מחמאות היה הבולגרי אנדריאן קרייב, ששוב השווה ל-2:2 עם שער אדיר בנגיחה ממרחק רב יחסית והראה שהוא אחד הזרים הטובים בליגה.

אנדריאן קרייב חוגג (רדאד ג'בארה)

גם דניאל דאפה שאמנם לא כבש אבל עשה הרבה עבודה קיבל שבחים, כמו מור בוסקילה שקיבל דקות בכורה במדי הפועל אחרי סאגה מתישה וכמובן שחקני הבית רועי אלקוקין ועמית למקין שהצטיינו. "יש לנו חומר שחקנים איכותי אבל גם צעיר מאוד, כולם עם אופי שמתאים לשאיפות של הפועל החדשה תחת אדמונד ספרא", אמרו במועדון.

הניצחון מוסיף המון לתאבון של אנשי המועדון והקבוצה כדי לחזק את הקבוצה עוד יותר. המנכ"ל גיא פרימור ממשיך ללחוץ מאחורי הקלעים על אומוניה ניקוסיה ועל הכוכב הצעיר הקפריסאי לואיזו להצטרף לקבוצה ובמועדון מאמינים שבסופו של דבר הוא יגיע לחודורוב. האדומים אפילו יעלו את ההצעה הכספית על לואיזו ובטוחים שביחד עם הלחץ שמפעיל השחקן, באומוניה ישתכנעו ולא יעמדו בדרכו.

לויזוס לואיזו (IMAGO)

ברדה נחוש לצרף גם מגן ימני זר ויש ניסיונות קדחתניים נגד הזמן להשלים את הסגל עם חיזוק עמדת המגן. יחד עם זאת, לא יחתימו אחד שלא ישדרג בוודאות את הקבוצה. לקראת המשחק נגד מ.ס אשדוד בשבת, ברדה יקבל לרשותו את שאנדה סילבה. גם רוי קורין צפוי להיות כשיר.

בעניין אחר, במועדון מבינים שיעמדו לדין משמעתי בעקבות הדלקת אבוקות במחצית הראשונה, שגרמה להפסקת המשחק פעמיים למשך כ-6 דקות. על פי התקנון, עיכוב כזה יכול להוביל לעונש, לפי המלצת תובע ההתאחדות, של איסור כניסת קהל חוץ למשחק החוץ הקרוב נגד הפועל באר שבע.