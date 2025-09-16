יום שלישי, 16.09.2025 שעה 11:57
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
71-93מכבי חיפה2
75-73הפועל ת"א3
61-82מכבי ת"א4
62-43הפועל חיפה5
41-32הפועל פ"ת6
43-43עירוני ק"ש7
44-43בית"ר ירושלים8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

בחר בדן ביטון כקפטן, וגרף את כל הקופה בפנטזי

כוכב הפועל ב"ש כבש שלושער והעניק לאחד המנג'רים זכייה במחזור ה-3 בליגת החלומות. כמה נקודות ליחזקאל, אזולאי וחזיזה וההפתעה הגדולה מהפועל פ"ת

|
ביטון, יחזקאל וחזיזה (אורן בן חקון, רדאד ג'בארה ועמרי שטיין)
ביטון, יחזקאל וחזיזה (אורן בן חקון, רדאד ג'בארה ועמרי שטיין)

המחזור השלישי בליגת העל היה גם הפורה ביותר בישראל מאז 2004/05 מבחינת שערים, עם לא פחות מ-32 גולים שנכבשו בשבעת המשחקים. זה בא לידי ביטוי גם בניקוד בליגת החלומות של ONE, כשקיבלנו הצגות אישיות וקבוצתיות מלא מעט שחקנים. 

לעמוד המשחק והרכבת הנבחרת שלכם לחצו כאן.

במוקד, הדרמה של המחזור בין הפועל תל אביב לבית”ר, כשמעל כולם היה סתיו טוריאל עם 11 נקודות בזכות שער, בישול, מסירת מפתח ושלושה תיקולים. בבית”ר ירושלים עומר אצילי סיים עם הכי הרבה נקודות, עם בישול, מסירת מפתח ושני דריבלים (לצד כרטיס צהוב), 6 נקודות בסך הכל.

מכבי חיפה כבשה חמישייה נגד מ.ס אשדוד ומי שהיה המצטיין שלה ולא בפעם הראשונה העונה הוא איתן אזולאי שסיים עם 15 נקודות בזכות שני בישולים ולא פחות מ-7 מסירות מפתח. אחריו דולב חזיזה עם 11 נקודות: שער, מסירת מפתח, 2 דריבלים, 2 חטיפות ו-2 תיקולים. טריבנטה סטיוארט ועבדולאי סק סיימו עם 8 נקודות כל אחד. 

טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)

הפועל באר שבע כבשה חמישייה משלה מול הפועל ירושלים. גיא מזרחי תרם 10 נקודות עם שער, מסירת מפתח ו-2 חטיפות, אליאל פרץ וקינגס קאנגווה שבישלו תרמו 9 נקודות כל אחד ומעל כולם היה דן ביטון עם שלושער, 2 מסירות מפתח וכרטיס צהוב בדרך ל-17 נקודות.

במכבי תל אביב שגיב יחזקאל היה מעל כולם עם שער, בישול ו-2 מסירות מפתח בדרך ל-14 נקודות. טייריס אסאנטה הוסיף 7 נקודות בזכות 2 מסירות מפתח, 3 דריבלים ו-4 תיקולים ודור פרץ ועידו שחר שכבשו וקיבל כרטיס צהוב סיימו עם שש נקודות כל אחד. כריסטיאן בליץ’ עם 4 דריבלים, 2 חטיפות ו-7 תיקולים סיים עם 8 נקודות, יון ניקולאסקו שכבש ופספס פנדל תרם חמש נקודות.

ממשיך להיות יציב בפנטזי. אסאנטה (חגממשיך להיות יציב בפנטזי. אסאנטה (חג'אג' רחאל)

שחקנים נוספים שבלטו במחזור החולף בליגת העל הם עידן כהן עם לא פחות מ-17 נקודות, ג’יימס אדניי עם 11 ושביט מזל עם 10, שלושתם מהפועל פתח תקווה. בהפועל חיפה סנה גומס, נאור סבג וג’בון איסט כיכבו עם 11 נקודות כל אחד, ואילו בקריית שמונה בילאל שאהין (11), יאיר מרדכי ומוחמד אבו רומי (10 כל אחד) בלטו.

את הדירוג הכללי בליגה מוליך וייזר עם 314 נקודות, אחריו Sharks וגאיוס הגדול עם 300 ו-299 נקודות בהתאמה. הזוכה השבועי בפרס הוא ה11 של בויההההה עם 120 נקודות, עם ההרכב הבא: רועי משפתי, שי בן דוד, הלדר לופס, עידן כהן, עדן שמיר, דור פרץ, דולב חזיזה, נאור סבג, איתן אזולאי, ג’בון איסט ודן ביטון שנבחר אצלו לקפטן והביא לו לבדו לא פחות מ-34 נקודות (!).

מי שבחר בו כקפטן נהנה מניקוד כפול. דן ביטון (אורן בן חקון)מי שבחר בו כקפטן נהנה מניקוד כפול. דן ביטון (אורן בן חקון)
