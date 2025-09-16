יום שלישי, 16.09.2025 שעה 10:46
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
105-84אספניול3
94-64אתלטיק בילבאו4
94-64חטאפה5
73-84ויאריאל6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
62-34אוססונה9
66-65בטיס10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
19-44מיורקה19
111-24ג'ירונה20

הצגה של בארסה בפנטזי, גם אמבפה נותר מאחור

כוכב ריאל סיפק שער ובישול, אך לופס עקף אותו וסיים כמצטיין השבועי בליגת החלומות. 5 שחקני האלופה עם כמות דו ספרתית, וגם: הפרס שהוכרע על נקודה

|
קיליאן אמבפה ופרמין לופס (IMAGO)
קיליאן אמבפה ופרמין לופס (IMAGO)

איזה מחזור מרתק קיבלנו בליגה הספרדית. ברצלונה התפוצצה עם 0:6 מהדהד נגד ולנסיה ושבה לנצח, אתלטיקו מדריד ניצחה לראשונה העונה כשגברה 0:2 על ויאריאל וריאל מדריד המושלמת הזיעה בדרך ל-1:2 על ריאל סוסיאדד בעשרה שחקנים. הנה השחקנים הבולטים, הסטטיסטיקות יוצאות הדופן ומה שזה עשה בטבלת הנקודות.

לעמוד המשחק והרכבת הנבחרת שלכם לחצו כאן.

ברצלונה נהנתה מלא פחות מחמישה שחקנים עם כמות דו ספרתית של נקודות. בראש ובראשונה פרמין לופס עם 18 נקודות בזכות צמד, שמירה על שער נקי, 2 מסירות מפתח ו-3 דריבלים. לופס רשם את משחקו הטוב ביותר מאז עלה לבוגרים של ברצלונה, כשהיה המנוע המרכזי בניצחון על ולנסיה. הקשר בן ה-22, שנמצא בעונתו השלישית בקבוצה, יודע שזה הזמן לפרוץ קדימה ולקבע את מעמדו בהרכב של האנזי פליק.

פליק נתן לו לפתוח לראשונה העונה ל-90 דקות מלאות, והוא החזיר בגדול, לא רק עם שערים, אלא גם עם שליטה בקצב המשחק, דיוק במסירות (88%), דריבלים מוצלחים ומעורבות גבוהה במשחק ההגנה. הנתונים מדגישים עד כמה הפך לשחקן שקשה לוותר עליו, אפילו כשיש תחרות קשה על עמדות הקישור ההתקפי.

ברצלונה מתעללת בולנסיה עם שישייה מטורפת!

מעמדו של לופס חיזק גם מול הלחצים מחוץ למגרש: צ’לסי וניוקאסל ניסו להחתימו בקיץ, אך השחקן זכה לגיבוי מהמועדון ובחר להישאר היכן שתמיד חלם: בקאמפ נואו. בכך הוא גם הוכיח אופי ונחישות, לצד יכולת שממשיכה להשתפר ממשחק למשחק.

מבחינת מספרים, לופס הוא כבר אחד הקשרים הפוריים ביותר בדורו: 16 שערים ב-62 הופעות, ממוצע טוב יותר אפילו מלאמין ימאל ופדרי, ורק אנסו פאטי מקדים אותו. עם גמישות טקטית שמאפשרת לו לשחק גם באגף וגם כקשר התקפי, פליק יודע שיש בידיו יהלום שיכול להפוך לאחד מעמודי התווך בפרויקט שלו.

פרמין לופס (IMAGO)פרמין לופס (IMAGO)

אחרי לופס, ג’רארד מרטין סיים עם 11 נקודות (שער נקי, מסירת מפתח, 2 חטיפות, 3 תיקולים ו-6 הרחקות). אריק גארסיה תרם 10 נקודות עם שער נקי, 2 מסירות מפתח, 2 תיקולים ו-3 הרחקות. זה לא נגמר שם. ראפיניה ורוברט לבנדובסקי המחליפים כבשו צמדים ותרמו 10 נקודות כל אחד, וגם מארק קסאדו (9) פדרי (8) ופאו קוברסי (9) סיפקו הופעות טובות שהביאו כמות נקודות מכובדת למי שבחר בהם. בוולנסיה מנגד אף שחקן לא סיים עם יותר משתי נקודות, ורוב שחקני ההגנה סיימו עם מאזן שלילי.

השחקן היקר בשחק קיליאן אמבפה ממשיך להתבסס כשחקן עם הכי הרבה נקודות בפנטזי העונה, כשמול סוסיאדד תרם 13 כאלו: שער, בישול, 2 מסירות מפתח ו-7 דריבלים (עוד נקודה ירדה על כרטיס צהוב). במקום השני בבלאנקוס ארדה גולר עם 12 נקודות: שער, 4 מסירות מפתח ושני תיקולים.

קיליאן אמבפה (La Liga)קיליאן אמבפה (La Liga)

שחקנים נוספים שבלטו במחזור הם לואיס מייה מחטאפה עם שני בישולים, שמירה על שער נקי, 4 מסירות מפתח ו-2 תיקולים בדרך ל-15 נקודות בסך הכל, ניקו גונסאלס מאתלטיקו מדריד עם שער, שמירה על רשת נקייה, שני דריבלים ו-3 תיקולים (11 נקודות) ואבל ברטונס מאוססונה עם שמירה על שער נקי, 3 מסירות מפתח, 3 דריבלים, 2 תיקולים ו-6 הרחקות (גם כרטיס צהוב) בדרך ל-12 נקודות.

בדירוג הכללי, Huijsen FC עדיין מוליך עם 413 נקודות, HALA MADRID לא הרבה מאחור עם 405 ו-ויק רוצה פרס שלישי עם 401 נקודות העונה. במחזור הרביעי ניצח PFC עם 104 נקודות, כשהקדים בנקודה בלבד את Dvir T FC וזכה בארוחה זוגית. ההרכב המנצח של PFC: ראדו מסלטה ויגו בשער, אריק גארסיה, ג’וניור פירפו ואייטור פארדס בהגנה, ג’ובאני לו סלסו, הוגו סוטלו, ארדה גולר וטייז’ון ביוקאנן בקישור וראפיניה, איניאקי וויליאמס וקיליאן אמבפה בהתקפה.

