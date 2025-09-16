הצגה של בארסה בפנטזי, גם אמבפה נותר מאחור

איזה מחזור מרתק קיבלנו בליגה הספרדית. ברצלונה התפוצצה עם 0:6 מהדהד נגד ולנסיה ושבה לנצח, אתלטיקו מדריד ניצחה לראשונה העונה כשגברה 0:2 על ויאריאל וריאל מדריד המושלמת הזיעה בדרך ל-1:2 על ריאל סוסיאדד בעשרה שחקנים. הנה השחקנים הבולטים, הסטטיסטיקות יוצאות הדופן ומה שזה עשה בטבלת הנקודות.

ברצלונה נהנתה מלא פחות מחמישה שחקנים עם כמות דו ספרתית של נקודות. בראש ובראשונה פרמין לופס עם 18 נקודות בזכות צמד, שמירה על שער נקי, 2 מסירות מפתח ו-3 דריבלים. לופס רשם את משחקו הטוב ביותר מאז עלה לבוגרים של ברצלונה, כשהיה המנוע המרכזי בניצחון על ולנסיה. הקשר בן ה-22, שנמצא בעונתו השלישית בקבוצה, יודע שזה הזמן לפרוץ קדימה ולקבע את מעמדו בהרכב של האנזי פליק.

פליק נתן לו לפתוח לראשונה העונה ל-90 דקות מלאות, והוא החזיר בגדול, לא רק עם שערים, אלא גם עם שליטה בקצב המשחק, דיוק במסירות (88%), דריבלים מוצלחים ומעורבות גבוהה במשחק ההגנה. הנתונים מדגישים עד כמה הפך לשחקן שקשה לוותר עליו, אפילו כשיש תחרות קשה על עמדות הקישור ההתקפי.

ברצלונה מתעללת בולנסיה עם שישייה מטורפת!

מעמדו של לופס חיזק גם מול הלחצים מחוץ למגרש: צ’לסי וניוקאסל ניסו להחתימו בקיץ, אך השחקן זכה לגיבוי מהמועדון ובחר להישאר היכן שתמיד חלם: בקאמפ נואו. בכך הוא גם הוכיח אופי ונחישות, לצד יכולת שממשיכה להשתפר ממשחק למשחק.

מבחינת מספרים, לופס הוא כבר אחד הקשרים הפוריים ביותר בדורו: 16 שערים ב-62 הופעות, ממוצע טוב יותר אפילו מלאמין ימאל ופדרי, ורק אנסו פאטי מקדים אותו. עם גמישות טקטית שמאפשרת לו לשחק גם באגף וגם כקשר התקפי, פליק יודע שיש בידיו יהלום שיכול להפוך לאחד מעמודי התווך בפרויקט שלו.

פרמין לופס (IMAGO)

אחרי לופס, ג’רארד מרטין סיים עם 11 נקודות (שער נקי, מסירת מפתח, 2 חטיפות, 3 תיקולים ו-6 הרחקות). אריק גארסיה תרם 10 נקודות עם שער נקי, 2 מסירות מפתח, 2 תיקולים ו-3 הרחקות. זה לא נגמר שם. ראפיניה ורוברט לבנדובסקי המחליפים כבשו צמדים ותרמו 10 נקודות כל אחד, וגם מארק קסאדו (9) פדרי (8) ופאו קוברסי (9) סיפקו הופעות טובות שהביאו כמות נקודות מכובדת למי שבחר בהם. בוולנסיה מנגד אף שחקן לא סיים עם יותר משתי נקודות, ורוב שחקני ההגנה סיימו עם מאזן שלילי.

השחקן היקר בשחק קיליאן אמבפה ממשיך להתבסס כשחקן עם הכי הרבה נקודות בפנטזי העונה, כשמול סוסיאדד תרם 13 כאלו: שער, בישול, 2 מסירות מפתח ו-7 דריבלים (עוד נקודה ירדה על כרטיס צהוב). במקום השני בבלאנקוס ארדה גולר עם 12 נקודות: שער, 4 מסירות מפתח ושני תיקולים.

קיליאן אמבפה (La Liga)

שחקנים נוספים שבלטו במחזור הם לואיס מייה מחטאפה עם שני בישולים, שמירה על שער נקי, 4 מסירות מפתח ו-2 תיקולים בדרך ל-15 נקודות בסך הכל, ניקו גונסאלס מאתלטיקו מדריד עם שער, שמירה על רשת נקייה, שני דריבלים ו-3 תיקולים (11 נקודות) ואבל ברטונס מאוססונה עם שמירה על שער נקי, 3 מסירות מפתח, 3 דריבלים, 2 תיקולים ו-6 הרחקות (גם כרטיס צהוב) בדרך ל-12 נקודות.

בדירוג הכללי, Huijsen FC עדיין מוליך עם 413 נקודות, HALA MADRID לא הרבה מאחור עם 405 ו-ויק רוצה פרס שלישי עם 401 נקודות העונה. במחזור הרביעי ניצח PFC עם 104 נקודות, כשהקדים בנקודה בלבד את Dvir T FC וזכה בארוחה זוגית. ההרכב המנצח של PFC: ראדו מסלטה ויגו בשער, אריק גארסיה, ג’וניור פירפו ואייטור פארדס בהגנה, ג’ובאני לו סלסו, הוגו סוטלו, ארדה גולר וטייז’ון ביוקאנן בקישור וראפיניה, איניאקי וויליאמס וקיליאן אמבפה בהתקפה.