בית"ר ירושלים - מה את עשית בקיץ האחרון?

בית”ר ירושלים רשמה הפסד לא נעים בכלל בדמות 3:2 להפועל תל אביב באצטדיון בלומפילד בדקה ה-98, זאת כאשר רגע לפני תוספת הזמן הצהובים שחורים הובילו 1:2 אחרי שהפכו את התוצאה, רק כדי לראות את היריבה הופכת בצורה הכי דרמטית שיש.

פודקאסט בית״ר עם גיא בן זיו ואושרי דודאי על ההפסד המביך להפועל תל אביב, הזרים החדשים לא תורמים כלום, איזה הבדל בין קרייב לטבארש, אין לבית״ר מה להציע כרגע, קאלו לא יותר טוב ממיירון ג׳ורג׳ ואפילו יש כאלה שמתגעגעים לטוואמסי.

מה עשיתם בקיץ האחרון? איך השחקנים מגיעים כל כך רפויים למשחק כל כך חשוב לאוהדים? שנה שעברה מול הקבוצות הגדולות בית״ר נתנה הצגות, העונה מול מכבי חיפה והפועל תל אביב כבר שתי אכזבות.

מה עובר על ירדן שועה? התשובה ליכולת של הקשר אצלנו בפודקאסט. וגם - נקודת האור דור מיכה, מוזי לא הגיע לבלומפילד, מיגל סילבה ידע ימים טובים יתר, ההגנה של בית״ר קטסטרופה וככה לא בונים חומה.

ושאלה לקראת המפגש הבא מול קרית שמונה, איך בית״ר ירושלים, שיש לה את שחקני ההתקפה הכי כישרוניים בליגה, כובשת רק ארבעה שערים מתחילת העונה? בדיוק כמו קריית שמונה. האזנה נעימה.