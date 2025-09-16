"משחק חלש, ככה לא פיללנו שתיראה בית"ר י-ם"

בבית״ר מקבלים בהכנעה את הביקורת על היכולת של הקבוצה בהפסד אתמול (שני) להפועל תל אביב, 3:2 בדקה ה-98. בקבוצה מודים שהיו חלשים מאוד, לא הפגינו את המחויבות והרצון כמו שהראתה הפועל תל אביב ומסכימים שבית״ר הציגה משחק נרפה בבלומפילד.

“משחק חלש, מאכזב מאוד, ככה לא פיללנו שתיראה בית״ר ירושלים, צריך כבר בשבת מול קרית שמונה לתקן את הרושם עבור האוהדים שלנו וגם עבורנו״ אומרים בבית״ר.

בהפסד להפועל תל אביב נחשפו עוד בעיות מקצועיות בבית״ר ירושלים. אם חשבנו שרק ההגנה לא מתפקדת, אתמול בית״ר הפסידה את היתרון היחסי שלה מהעונה שעברה במרכז המגרש, הזרים שהגיעו העונה, אולי מלבד אריאל מנדי, לא מספקים את הסחורה, המחץ בהתקפה שאפיין את הקבוצה בעונה שעברה נעלם, באר שבע, מכבי תל אביב ומכבי חיפה כובשות בצרורות, בית״ר בסך הכל עם ארבעה שערים בשלושה משחקים.

עמית למקין ובריאן קרבאלי במאבק (רדאד ג'בארה)

יש לבית״ר עוד הרבה עבודה כדי להחזיר ל-14,000 מנויים את האמון בקבוצה, האוהדים כועסים, מאוכזבים, תחושות קשות בקרב אוהדי בית״ר ירושלים אחרי ההפסד אתמול. בבית״ר מצביעים על הבעיות במשחק אתמול: ״היינו יותר מדי נרפים ונגררנו לעצירות משחק של הפועל. ידענו שהמשחק הזה יוכרע על אגרסיביות ובזה הם ניצחו אותנו״, אומרים בבית וגן.

גורם בקבוצה אמר: ״יש לנו המון טענות על השיפוט. בהפועל תל אביב עשו הרבה פאולים וזכינו למעט הגנה מהשופט, שלא לדבר על ה-VAR שהיה חייב להמשיך את המשחק ולא לקרוא לשופט ומהצד השני לראות נגיעת יד ברורה של אלטמן במגע עם גיל כהן בשריקה שהכריעה את תוצאת המשחק״.

ירדן שועה מתלונן בפני השופט על השריקה (רדאד ג'בארה)

בבית״ר היו טענות לשחקני הפועל תל אביב: ״בושה ששחקני הפועל הלכו במכוון לקהל שלנו בסוף המשחק, מה שגרר את כל הבלגן של הירידה לכר הדשא״. עכשיו כולם עם הפנים למשחק הבא. בית״ר פתחה את העונה פחות טוב ממה שציפו ממנה. בעונה שעברה הקבוצה הלהיבה במשחקים הגדולים, עכשיו אחרי שלושה מחזורים בית״ר כבר עברה שני משחקים גדולים מול מכבי חיפה והפועל תל אביב עם נקודה אחת בלבד.

״יש לנו ביום שבת את את קרית שמונה ואנחנו נביא שם שלוש נקודות בכוח ודרך המשחק שלנו״, בטוחים בירושלים. ירין לוי, שנפצע במשחק והוחלף, סובל מחבלה בירך, החשש הוא מקרע והיעדרות מהמגרשים לכמה שבועות. השחקן יעבור בדיקת MRI בימים הקרובים שתאבחן ותקבע את חומרת הפציעה.