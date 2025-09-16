יום שלישי, 16.09.2025 שעה 08:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
71-93מכבי חיפה2
75-73הפועל ת"א3
61-82מכבי ת"א4
62-43הפועל חיפה5
41-32הפועל פ"ת6
43-43עירוני ק"ש7
44-43בית"ר ירושלים8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

בחיפה מתלהבים מסטיוארט: הגיע חלוץ אמיתי

שביעות רצון בירוק מהחלוץ, שנכנס להרכב ע"ח יובאנוביץ' וכבש: "סוף סוף חלוץ אמיתי". מחמאות לאזולאי, שחר בירך לחג: "כיף להרים כוסית אחרי ניצחון"

|
טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)
טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)

נשיא מכבי חיפה, יעקב שחר, נראה אתמול (שני) במצב טוב במיוחד לאחר שקבוצתו הביסה את מ.ס.אשדוד 1:5. מיד בסיום המשחק, הקבוצה קיימה הרמת כוסית לחג ראש השנה, במהלכה אמר שחר: "אנחנו מציינים את ראש השנה היהודי. אני מאד שמח לראות שיש פה מרקם של שחקנים טובים ומשפחות טובות. תמיד כיף לציין וכיף להרים כוסית לחיים אחרי הניצחון כל כך משכנע. אני מאחל לכולם שנה טובה ומוצלחת גם בזירה הקבוצתית וגם בזירה האישית המשפחתית".

אם מישהו בחיפה רצה חיזוק לדברים של שחר בנוגע למרקם החיובי שיש היום בקבוצה, תעיד העובדה שהקפטן דולב חזיזה החליט לוותר במחצית הראשונה על הזכות לבעוט פנדל לטובת חברו לקבוצה מתיאס נהואל, שקיבל לראשונה את הספרה 10 ורשם את שערו השני העונה בליגה.

בחיפה החמיאו אתמול בעיקר לשני שחקנים. הראשון הוא איתן אזולאי, שבשלושת משחקי הליגה הראשונים ממשיך להצטיין ולהוכיח שמדובר בשחקן רב גוני עם יכולות לייצר מצבים ולאיים על השער. “אזולאי הוא ההוכחה הטובה ביותר לכך שקל מאוד אצלנו בכדורגל להספיד שחקן כבר בעונה הראשונה שלו כמו שקרה שנה שעברה. היום כולם רואים שדרך עבודה קשה, ירידה במשקל ונכונות מצידו של אזולאי הוא מוכיח מדוע היה חשוב לרכוש אותו מנתניה”, אמרו בקבוצה.

איתן אזולאי (עמרי שטיין)איתן אזולאי (עמרי שטיין)

השחקן השני שזכה למחמאות היה החלוץ טריבונטה סטיוארט, שכבש את השער הראשון. "סוף סוף יש חלוץ אמיתי בקבוצה", אמרו בחיפה. סטיוארט זכה לעדיפות על פניו של ג'ורג'ה יובאנוביץ' והוכיח עליונות במשחק ההתקפה, שלא הותירה ספק לגבי יכולתו של החלוץ. מבחינת ליאור רפאלוב מדובר בחיזוק הכי משמעותי של הקבוצה העונה ובאיש שיעשה את ההבדל. דייגו פלורס מודע לכך שעם צירופו של פיטר אגבה כבר בדרבי הקרוב לסגל התחרות על חולצת ההרכב רק תלך ותגדל ויהיו שחקנים שיאלצו לשלם את המחיר.

אגבה למעשה עשוי לבוא על חשבון המשבצת של עלי מוחמד, שגם הוא מהמצטיינים של הקבוצה במשחקים האחרונים. התחרות נכון להיום תתרכז בעיקר בחלק הקדמי, כאשר לרשות פלורס רשימה של שחקני התקפה שבכל רגע נתון כל אחד מהם יכול היה לראות את עצמו במגרש כמו שקרה אתמול כאשר למגרש נכנסו יובאנוביץ', קנג'י גורה וסילבה קאני, שערך משחק בכורה. מנגד, מי שיכול היה לראות את עצמו מאוכזב מכך שלא זכה לדקות הוא ליאור קאסה, שלדעת כולם עוד יקבל את ההזדמנויות שלו ויתרום את חלקו. במכבי חיפה אין כל כוונה לוותר על קאסה ולהשאילו.

