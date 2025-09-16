יום חמישי, 18.09.2025 שעה 01:31
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
91-63נאפולי1
93-73יובנטוס2
73-53קרמונזה3
72-43אודינזה4
62-43מילאן5
61-23רומא6
53-63אטאלנטה7
42-33קליארי8
42-33קומו9
45-13טורינו10
36-93אינטר11
33-43לאציו12
32-13בולוניה13
35-33ססואולו14
22-13גנואה15
24-23פיורנטינה16
25-13ורונה17
13-13פיזה18
15-13פארמה19
16-13לצ'ה20

בתוספת הזמן: קומו נפרדה ב-1:1 דרמטי עם גנואה

החבורה של ססק פברגאס עלתה ליתרון מהיר משער נהדר של ניקולאס פאס, המושאל מריאל מדריד. רמון הורחק בדקה ה-89, אקובאן איזן רגע לפני שריקת הסיום

|
ניקו פאס (IMAGO)
ניקו פאס (IMAGO)

המחזור השלישי של הליגה האיטלקית הסתיים אמש (שני) עם שני מפגשים ששניהם הסתיימו בחלוקת נקודות. בראשון, קומו נפרדה ב-1:1 עם גנואה, בעוד במפגש השני ורונה סיימה ב-0:0 עם קרמונזה.

קומו – גנואה 1:1

החבורה של ססק פברגאס עלתה ליתרון מהיר בדקה ה-13 כשהמושאל מריאל מדריד, ניקולאס פאס כבש שער נהדר עם בעיטה מרחוק. בדקה ה-89 חאקובו רמון הורחק והשאיר את המארחת בעשרה שחקנים בדקות הסיום. האורחת ניצלה זאת ועמוק בתוספת הזמן אקובאן קבע שוויון והכריע את תוצאת הסיום.

ורונה – קרמונזה 0:0

אחרי שפתחה עונה עם שני ניצחונות בשני מחזורי הפתיחה, האורחת קיוותה להמשיך במומנטום, אך נעצרה נגד המארחים שטרם ניצחו העונה. המשחק הסתיים ללא שערים ובחלוקת נקודות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */