בתום משחק נהדר: אספניול גברה 2:3 על מיורקה

המחזור הרביעי הליגה הספרדית ננעל הערב (שני) עם משחק נהדר בין אספניול למיורקה, בסיומו ניצחו הקטלונים 2:3 עם שער ניצחון בדקה ה-81 וזאת למרות חיסרון מספרי לאורך כל המחצית השנייה. בעוד אספניול עם עשר נקודות מ-12 אפשריות, מיורקה מסובכת עם נקודה אחת בלבד לאחר ארבעה מחזורים.

המשחק נפתח לטובת המארחת שעלתה ליתרון ראשון בדקה ה-20 משער של פרה מייה. רבע שעה חלפה ורוברטו פרננדס הכפיל את היתרון. לפני הירידה למחצית ודטא מוריקי צימק ל-1:2 אחרי פנדל מדויק, ובתוספת הזמן פרה מייה, שכבש את הראשון, הורחק בכרטיס אדום ישיר.

בחצי השני ודאט מוריקי השלים צמד ואיזן ל-2:2 עבור האורחת, אך בדקה ה-81 היה זה תורה של אספניול לדייק מהנקודה הלבנה וקיקה גרסיה הכריע את התוצאה בסיום.