יום שלישי, 16.09.2025 שעה 09:18
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
105-84אספניול3
94-64אתלטיק בילבאו4
94-64חטאפה5
73-84ויאריאל6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
62-34אוססונה9
66-65בטיס10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
19-44מיורקה19
111-24ג'ירונה20

בארסה 'תככב': מה יכלול הדו"ח של ריאל לפיפ"א

הבלאנקוס יעבירו בין היתר רשימת שופטים שלטענתם פגעו בהם, לצד סטטיסטיקות השוואתיות מול ברצלונה כמו כמות אדומים ופנדלים. בקטלוניה מותחים ביקורת

|
שחקני ריאל מדריד באימון (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד באימון (IMAGO)

הסערה סביב השיפוט בספרד קיבלה השבוע תפנית חדשה: ריאל מדריד החליטה להכין דו"ח מקיף שיוגש לפיפ"א, ובו היא תכלול רשימה של שופטים שלטענתה פגעו בה, לצד סטטיסטיקות השוואתיות מול ברצלונה, כמות אדומים, פנדלים, עבירות, נקודות שאבדו ועוד. בנוסף, יוצגו גם ציטוטים והתייחסויות של עיתונאים וכלי תקשורת מהארץ ומהעולם על אובדן האמון בשיפוט הספרדי, והשוואה לסטנדרט בליגת האלופות.

המהלך מגיע אחרי פתיחת עונה רצופה בהחלטות שנויות במחלוקת, כשעבור אנשי ריאל מדריד, הרקע לכך הוא פרשת נגריירה והשלכותיה. ההנהלה טוענת שמדובר במגמה שנמשכת כבר שנים ומדגישה את הנתונים שפרסמה ריאל מדריד TV: ב-25 השנים האחרונות המאזן של ברצלונה מול שופטים עומד על 65+ מבחינת כמות משחקים בעדיפות מספרית, בעוד לריאל מדריד עצמה מאזן שלילי של 2-. מנגד, בליגת האלופות, הנתונים כמעט זהים (ברצלונה 12+, ריאל 13+), מה שמוכיח לטענתם את הפער בין שיפוט מקומי לאירופי.

הטריגר הסופי להכנת הדו"ח היה ההרחקה של דין האוסן במשחק מול ריאל סוסיאדד, אירוע שעורר סערה גדולה במדריד בשל החלטת השופט חיל מנסאנו והעובדה שה־VAR לא התערב. צ’אבי אלונסו לא הסתיר את מורת רוחו: “בשבילי זה צהוב. מיליטאו היה קרוב, הכדור לא היה בשליטה ועדיין נותרו 40 מטר לשער. השופט ראה אחרת, ה־VAR גם, אבל גם אחרי שראיתי את ההילוך החוזר, לא שיניתי את דעתי”.

עדיין מושלמת: ריאל עם 1:2 ענק על סוסיאדד

בפיפ"א מצידם לא ממהרים להתערב. ההתאחדות הספרדית משדרת רוגע ומדגישה שאין תקדים לכך שפיפ"א התערבה במקרה שיפוט נקודתי. בארגון העולמי כן עוקבים אחרי פרשת נגריירה, אך מציינים כי רק לאחר הכרעת בית המשפט יוכלו לשקול צעדים רשמיים.

בינתיים בריאל מדריד מבהירים שמטרתם היא "לצאת החוצה" עם הקמפיין, לא רק מול ההתאחדות אלא גם כלפי אירופה כולה. מבחינתם, מדובר בניסיון להחזיר אמון במערכת השיפוט ולחשוף את מה שהם רואים כעיוות מתמשך.

ואילו בקטלוניה מבקרים בחריפות את המהלך. כלי תקשורת מקומיים טוענים שמדובר במהלך תעמולתי יותר מאשר משפטי: “הדו"ח הזה לא ישנה כלום מבחינה חוקית, המטרה האמיתית של ריאל מדריד היא רעש תקשורתי”, נכתב בתקשורת הקטלונית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */