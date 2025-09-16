בארסה 'תככב': מה יכלול הדו"ח של ריאל לפיפ"א

הסערה סביב השיפוט בספרד קיבלה השבוע תפנית חדשה: ריאל מדריד החליטה להכין דו"ח מקיף שיוגש לפיפ"א, ובו היא תכלול רשימה של שופטים שלטענתה פגעו בה, לצד סטטיסטיקות השוואתיות מול ברצלונה, כמות אדומים, פנדלים, עבירות, נקודות שאבדו ועוד. בנוסף, יוצגו גם ציטוטים והתייחסויות של עיתונאים וכלי תקשורת מהארץ ומהעולם על אובדן האמון בשיפוט הספרדי, והשוואה לסטנדרט בליגת האלופות.

המהלך מגיע אחרי פתיחת עונה רצופה בהחלטות שנויות במחלוקת, כשעבור אנשי ריאל מדריד, הרקע לכך הוא פרשת נגריירה והשלכותיה. ההנהלה טוענת שמדובר במגמה שנמשכת כבר שנים ומדגישה את הנתונים שפרסמה ריאל מדריד TV: ב-25 השנים האחרונות המאזן של ברצלונה מול שופטים עומד על 65+ מבחינת כמות משחקים בעדיפות מספרית, בעוד לריאל מדריד עצמה מאזן שלילי של 2-. מנגד, בליגת האלופות, הנתונים כמעט זהים (ברצלונה 12+, ריאל 13+), מה שמוכיח לטענתם את הפער בין שיפוט מקומי לאירופי.

הטריגר הסופי להכנת הדו"ח היה ההרחקה של דין האוסן במשחק מול ריאל סוסיאדד, אירוע שעורר סערה גדולה במדריד בשל החלטת השופט חיל מנסאנו והעובדה שה־VAR לא התערב. צ’אבי אלונסו לא הסתיר את מורת רוחו: “בשבילי זה צהוב. מיליטאו היה קרוב, הכדור לא היה בשליטה ועדיין נותרו 40 מטר לשער. השופט ראה אחרת, ה־VAR גם, אבל גם אחרי שראיתי את ההילוך החוזר, לא שיניתי את דעתי”.

בפיפ"א מצידם לא ממהרים להתערב. ההתאחדות הספרדית משדרת רוגע ומדגישה שאין תקדים לכך שפיפ"א התערבה במקרה שיפוט נקודתי. בארגון העולמי כן עוקבים אחרי פרשת נגריירה, אך מציינים כי רק לאחר הכרעת בית המשפט יוכלו לשקול צעדים רשמיים.

בינתיים בריאל מדריד מבהירים שמטרתם היא "לצאת החוצה" עם הקמפיין, לא רק מול ההתאחדות אלא גם כלפי אירופה כולה. מבחינתם, מדובר בניסיון להחזיר אמון במערכת השיפוט ולחשוף את מה שהם רואים כעיוות מתמשך.

ואילו בקטלוניה מבקרים בחריפות את המהלך. כלי תקשורת מקומיים טוענים שמדובר במהלך תעמולתי יותר מאשר משפטי: “הדו"ח הזה לא ישנה כלום מבחינה חוקית, המטרה האמיתית של ריאל מדריד היא רעש תקשורתי”, נכתב בתקשורת הקטלונית.