כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
71-93מכבי חיפה2
75-73הפועל ת"א3
61-82מכבי ת"א4
62-43הפועל חיפה5
41-32הפועל פ"ת6
43-43עירוני ק"ש7
44-43בית"ר ירושלים8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

המחזור הפורה ביותר בליגת העל מאז 2004/05

השער הדרמטי של אלטמן קבע 32 גולים במחזור השלישי, הכי הרבה בליגת העל מזה כשני עשורים. לשם השוואה, בעונה שעברה היו 27 שערים במחזור הפורה ביותר

|
שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

מחזור מספר 3 בליגת העל לעונת 2025/26 נכנס להיסטוריה ככזה הפורה ביותר מזה שני עשורים. בסך הכול נכבשו בו 32 שערים, המספר הגבוה ביותר מאז מחזור 32 בעונת 2004/05, שגם בו הובקעו 32 שערים, בשישה משחקים בלבד.

לשם השוואה, המחזור הפורה ביותר בעונה שעברה (2024/25) עמד על 27 שערים, ואילו בעונה שלפני כן עמד השיא על 30 שערים במחזור אחד. את השער ה־32 והאחרון במחזור הנוכחי כבש עומרי אלטמן, במהלך הניצחון הדרמטי של הפועל תל אביב על בית"ר ירושלים.

תוצאות המחזור ה־3 בליגת העל:

הפועל פתח תקווה – מכבי נתניה 1:3

בני סכנין – הפועל חיפה 2:0

עירוני טבריה – מכבי תל אביב 4:1

עירוני קריית שמונה – מכבי בני ריינה 1:3

הפועל ירושלים – הפועל באר שבע 5:1

מכבי חיפה – מ.ס אשדוד 1:5

הפועל תל אביב – בית"ר ירושלים 2:3

הנתון המרשים הזה ממחיש את פתיחת העונה ההתקפית בליגה הישראלית, עם משחקים מלאי שערים, דרמות ורגעים היסטוריים שיזכרו עוד זמן רב.

