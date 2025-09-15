יום שני, 15.09.2025 שעה 23:47
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית לנוער דרום
נוער: יליד 2009 הציל את נורדיה מהפסד

במשחק שנעל את המחזור הראשון בלאומית דרום לנוער, שער שכבש נתנאל טייב הציל את בית"ר נורדיה מהפסד לעולה החדשה, מכבי באר שבע. המשחק נגמר ב-1:1

נתנאל טייב והמנהל המקצועי של בית
נתנאל טייב והמנהל המקצועי של בית"ר נורדיה, אלירן ממן (מדיה בית"ר נורדיה)

סיום דרמטי למחזור הראשון במחוז הדרומי של הליגה הלאומית לנוער. הערב (שני) נערך משחק הנעילה של המחזור, בו נפגשו שתיים מקבוצות ה"צו פיוס" של הליגה, במגרש הסינטטי שבשכונת הר חומה בבירה - בית"ר נורדיה ירושלים ומכבי באר שבע - במשחק החזרה של המועדון מהנגב לליגת הלאומית אחרי כעשור. 

מכבי באר שבע פתחה את המשחק בצורה מצוינת, כבר בדקה ה-10 עלתה האורחת ליתרון 0:1, לאחר שהגבהה לרחבת נורדיה הסתיימה בנגיחה לרשת מראשו של הקשר חריג הגיל, צחי לוי, שלפני ארבעה ימים רשם הופעה בת למעלה מ-40 דקות במדי קבוצת הבוגרים של המועדון, שנחלה הפסד 4:1 במשחק מול עירוני בית שמש. 

עם פתיחת המחצית השנייה בית"ר נורדיה ערכה חילוף משולש: מאמנה בשלוש העונות האחרונות, נאור מחלב, שלח לשדה המשחק שני שחקנים ילידי 2007 - עידן דשקוטהאי ושאול סלזנוב ושחקן התקפה יליד 2009, נתנאל טייב - שכבש בעונה שעברה 21 שערים בכל המסגרות במדיהן של קבוצות נערים ב' - שזכתה באליפות מחוז שפלה וקבוצת נערים א' - שנשרה מהליגה הארצית. 

נתנאל טייב הפעלתן, שהחל את העונה עם צמד שערים במדי קבוצת נערים א' - שנתנה פייט חזק להפועל ר"ג מהארצית, שלבסוף ניצחה 4:5,  פרע הערב שטר ראשון במדי קבוצת הנוער: זה קרה כשש שניות לפני תום הזמן החוקי של המשחק, טייב השתלט על הכדור בסמוך לרחבת באר שבע ובעט בעיטה חזקה לפינת הרשת של באר שבע וקבע את תוצאת המשחק – 1:1 דרמטי, שמנע מהאורחת לשוב לבירת הנגב עם כל הקופה.

בית"ר נורדיה תתארח ביום שישי הקרוב אצל סקציה נס ציונה - שהפסידה במחזור הפתיחה 3:0 לשמשון "פזטל" ת"א. ביום ראשון בערב מכבי באר שבע תקווה לניצחון בכורה העונה במשחק הביתי מול הפועל מרמורק רחובות - שניצחה במוצאי השבת 1:3 את הפועל הרצליה, שעברה למחוז הדרומי אחרי שש עונות במחוז הצפוני.

