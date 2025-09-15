אחרי השער השלישי: פריצת אוהדים בבלומפילד

ערב סוער בבלומפילד. הפועל תל אביב ניצחה הערב (שני) 2:3 את בית"ר ירושלים במשחק מרתק שהוכרע עמוק בתוך תוספת הזמן, אך רגע אחרי שריקת הסיום נרשמו מראות לא נעימים כאשר אוהדים משתי הקבוצות פרצו אל כר הדשא.

האדומים חגגו ניצחון דרמטי במיוחד, אך בזמן שהשחקנים עוד התחבקו והאוהדים ביציעים הריעו, עשרות אוהדים לא התאפקו וחצו את הגדרות. חלקם רצו לחגוג עם השחקנים, אחרים התעמתו מילולית זה עם זה. צוותי האבטחה שהיו ערוכים במקום פעלו במהירות, השתלטו על המצב והחזירו את האוהדים ליציעים תוך דקות ספורות.

למרות רגעי המתח, האירוע הסתיים ללא נפגעים משמעותיים וללא עימותים פיזיים חריגים, כשהסדר חזר לכר הדשא במהירות. במשטרה צפויים לבחון את התיעודים מהמצלמות במגרש ולהחליט אם יינקטו צעדים נגד פורעי החוק.

על המגרש עצמו, הפועל תל אביב רשמה אחד הניצחונות הגדולים שלה בשנים האחרונות עם שער ניצחון דרמטי עמוק בתוספת הזמן, שהצית את בלומפילד והותיר את בית"ר ירושלים בהלם.