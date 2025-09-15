ניצחון עוצמתי, אך מכבי ת"א וב"ש ברמה אחרת

ב-5 למרץ 2024, לאחר משחק בין מכבי חיפה להפועל חדרה בסמי עופר, היה לי עימות שהפך להיות ויראלי עם עשרות אלפי צפיות מול מאמן חדרה דאז ומ.ס אשדוד בהווה, חיים סילבס, כשביקרתי אותו על כך שהוא משחק בצורה הגנתית מדי. ומה הטענה שלו הייתה כלפיי? הוא אמר לי ככה: ‘אתה אוהד מכבי חיפה, אתה רוצה שאני אבוא לשחק פתוח ואקבל חמישייה, אבל יש לי את השיטה והסגנון שלי ולמרות כל מה שאתה אומר זו הדרך שלי’.

התשובה שלו הייתה כנה ואמיתית, והיום, כשהוא בא לשחק פתוח בסמי עופר, משחק לא טקטי, ‘קוסט טו קוסט’, הוא אכן קיבל חמישייה. מכבי חיפה לא שיחקה כדורגל גדול, אבל הוא היה עוצמתי לעומת אשדוד, שהייתה נרפית, לא מאורגנת, לא מסודרת ולא שומרת, וניתן אפילו להגיד פרוצה. היא ספגה שלושה פנדלים ושני שערים מקרנות. מנגד, דייגו פלורס חושב על עוצמות, על שמירות, משמעת עצמית, משמעת קבוצתית, סדר וארגון ומאמין שהיכולת תבוא כשכל זה יקרה בצורה מדויקת ואכן זה מה שקרה הערב בסמי עופר. הקבוצה שלו לא שיחקה כדורגל גדול, ואפשר להבין את זה מכך שכל השערים שלה היו תוצאה של מכות נייחות, שזה דבר נדיר, חמישה שערים במשחק אחד ממכות נייחות.

פלורס ביצע שלושה שינויים בהרכב. עלי מוחמד החליף את גוני נאור בעמדת ה-’6’, מתיאס נהואל שיחק כ-’10’, וטריבונטה סטיוארט החליף את ג’ורג’ה יובאנוביץ’ בעמדת החלוץ. להפתעתי, עלי מוחמד שיחק כקשר אחורי לכל דבר, לא חיפש ‘טריקים ושטיקים’, ברוב המקרים היה באזור וגם כאשר הירוקים ספגו, זה היה כשמוחמד היה מחוץ לקווי המגרש והם שיחקו בעשרה שחקנים, מה שגרם לאשדוד ניצלה את המצב. יוג’ין אנסה קיבל כדור עומק, השכיב את עבדולאי סק עם הכתף ומסר כדור מצוין לאילי טמם, שהבקיע כמו גדול וקבע 1:1, תוצאה שלא הייתה מוצדקת נכון לשעתה, כי כל מה שאשדוד ניסתה לעשות לא היה לעניין, הכל מקרי, בלי חוכמה ובלי סוף מעשה במחשבה תחילה.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)

מכבי חיפה שיחקה עם סוף פודגוראנו בכנף ימין וניצלה את הכניסות שלו למרכז המגרש, מה שפינה את המקום ליילה בטאי, שקיבל כדור גדול ממתיאס נהואל וסחט פנדל צודק. חזיזה בגדולתו ויתר לחברו שהוא כל כך אוהב, נהואל, שהבקיע שער שהכניס ביטחון גדול לקבוצה, שהשכילה לעלות בחזרה ליתרון אחרי שער השוויון שספגה. אי אפשר שלא לציין את שני המגנים של מכבי חיפה. בטאי ופייר קורנו לא חיפשו לגנוב את ההצגה, לא לעלות בכל התקפה, שמרו טוב על הקו שלהם וכשהיו צריכים לעלות והיה שטח פנוי הם עלו למעלה ועשו דברים טובים. אומנם חוץ מהפנדל שנשרק על בטאי לא היו גולים וחצאי מצבים שקשורים לשני המגנים, אבל הם היו נהדרים.

שון גולדברג עשה עבודה מצוינת אבל דווקא סק אכזב, כשטעות שלו גרמה לשער של אשדוד, אבל מצד שני, הוא החזיר בגול מקרן וגם הפנדל האחרון נשרק עליו, ולכן הפעם אני סולח לו, כי בסך הכל מתחילת העונה הוא מציג יכולת טובה מאוד. גם איתן אזולאי היה יוצא מן הכלל. הוא בישל שני שערים וניצל את השילוב עם סוף פודגוראנו ובטאי. כשסוף נכנס לאמצע, בטאי נכנס לעומק ואזולאי בא לקבל את הכדור הקרוב בעמדת המגן הימני, דבר שאשדוד לא ידעה איך להסתדר איתו, ושהוציא את מכבי חיפה להתקפות רבות. את נהואל לא הרגשנו במחצית הראשונה עד לכדור המצוין שנתן לבטאי והפנדל שהוא כבש, בתוספת עוד בעיטה לידיים של השוער והרבה התרוצצויות. זה כבר שער שני שלו, שאמור לתת לו ביטחון להמשך.

מתיאס נהואל חוגג (עמרי שטיין)

דולב חזיזה זה דולב חזיזה – לא מאכזב, מנהיג. הפנדל שהוא נתן לנהואל לבעוט מראה על מנהיגות, ובגלל זה החזירו לו מהשמיים עוד פנדל, שהפעם הוא בעט אותו בעצמו וגם כבש. סטיוארט הוסיף המון כוח להרכב, הוא חלוץ שקשה לשמור עליו כשיש שטחים ומרחבים, לקח בראש כמעט כל כדור לבלמים והיה כל הזמן בתנועה. הוא משתמש המון בכוח שלו ובכוח הזה הוא עשה דברים גדולים היום. השער שלו בקרן היה שער של חלוץ מרכזי בסגנון של דידייה דרוגבה בימים הגדולים שלו. הוא בא מהפינה ונגח בעוצמה. בכל המשחק הוא עשה את מה שצריך בתור חלוץ ‘9’ – שמר על הכדור, היה קבוצתי, עשה תנועות אל הקווים, קיבל את הכדור על המהירות והצליח להשיג את הבלמים של אשדוד. היה לו משחק מצוין.

לגבי סילבה קאני, עם כל הכבוד לו, אני לא זוכר שהוא פתח בהרכב בבית”ר ירושלים. אני מאמין שבעתיד הוא ייתן תמורה לכסף ששולם עליו כי אין ספק שהוא כישרון גדול. זכור לי שהוא הבקיע פעמיים נגד מכבי חיפה, הוא מהיר מאוד עם הכדור, הולך לעומק, משחק בצד ימין עם רגל הפוכה ויש לו דריבל טוב.

סילבה קאני בחימום (עמרי שטיין)

החילופים של דייגו פלורס הערב (שני) היו מצוינים ובאופן כללי יש למכבי חיפה סגל נהדר כרגע. אומנם לא מבריק ולא ברמה של הסגלים של מכבי תל אביב והפועל באר שבע, אבל בתוספת העוצמות, הטקטיקה ועוד פרמטרים של כדורגל קבוצתי, הירוקים יכולים לדגדג את המקום השלישי בליגה. למרות שהקבוצות די בינוניות בליגה, מכבי תל אביב והפועל באר שבע ברמה אחרת ולמכבי חיפה יש דרך ענקית לעבור כדי להגיע לרמה הזו.

במשחק הבא מצפה לירוקים דרבי, שיהיה משחק לא קל. הפועל חיפה משחקת כדורגל, יודעת להניע את הכדור, לא נבהלת. יש לה שחקנים עם יכולת אישית באחד על אחד, שיכולים לעשות דברים גדולים עם הכדור נגד מכבי חיפה. הם ממושמעים. אם מכבי חיפה תבוא מבחינה מנטלית כמו שהיא באה הערב, הכל ילך לטובתה. לעומת זאת, אם היא תבוא ותחשוב שהיא קבוצה הרבה יותר טובה מהפועל חיפה, יכולות להיות הפתעות במשחק הזה. בגדול, מכבי חיפה חייבת לנצח את המשחק הזה, היא קבוצה טובה יותר, והמשחקים הבאים מול הפועל באר שבע ומכבי תל אביב יראו את הכיוון האמיתי לעונה של הירוקים.