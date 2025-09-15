פלורס: נמשיך לעבוד קשה, אנו בדרך הנכונה

אחרי ה-0:0 מול בית”ר ירושלים טרם היציאה לפגרת הנבחרות, מכבי חיפה חזרה הערב (שני) למוטב עם 1:5 קליל ביותר על מ.ס אשדוד המתפרקת. במחזור הבא, הירוקים מהכרמל ייפגשו לדרבי מסקרן מול היריבה העירונית, הפועל חיפה.

דייגו פלורס סיפר בסיום הניצחון: ״היה יום מרגש עם הטקס לקינדה ז״ל. מבחינת כדורגל - שלטנו כל המשחק, ייצרנו מצבים, שיפרנו את המצבים הנייחים והבקענו מכך. אני שמח מהניצחון, מאמץ טוב של כולם. יש סגל גדול, ולכולם תהיה האפשרות לשחק ולהוכיח את עצמם כדי שיעשו לי חיים קשים. הסגל? עד היום האחרון אי אפשר לדעת מה יקרה, זה מועדון גדול ונראה. נצטרך לעבוד קשה, אבל אנחנו בדרך הנכונה”.

דולב חזיזה סיפר: “משחק מאוד אמוציונלי, היה מרגש ולא תיארתי עד כמה. היינו כל הזמן כמעט ביחד, והזמן גורם לך לשכוח, אבל ברגע כזה קשה להישאר אדיש. הביקורות לגיטימיות, תמיד יהיה לטוב ולרע. אנחנו צריכים להתמודד עם זה. מאוד כועס על ה-1:1, התבאסנו, אבל התעלינו והשגנו תוצאה יפה שתיתן לנו דחיפה לדרבי”.

“הפנדלים? אני רוצה לתת לזרים לקבל ביטחון, וזה גם חלק מהשיקולים בפנדלים. פחות ספרו אותנו? אני אישית מתעצבן, אבל הייתה לנו עונה לא טובה שנה שעברה. באים בגישה אחרת עם סגל שונה, יש תחרות גדולה, ואני שמח שזה קיים”.

חיים סילבס אמר: ״אין יותר מדי מה להגיד. ספגנו ממצבים נייחים בשביל כל השנה, צריכים להתחזק כקבוצה וכיחידים. ידענו שילחצו אותנו, וניסינו לשחק, אבל נכנעו בתאקלים הקטנים. מאוד מאוכזב, והיום היינו נאיביים מאוד אל מול הקושי והעוצמות. היינו נחותים, היו כמה דקות טובות, אבל חצי שני פתחנו רכים מאוד. הרגשתי שאנחנו לא חזקים בגוף שלנו, כל חצי מאבק הפסדנו״.