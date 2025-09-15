"טוטנהאם דורשת לשנות את החוק בגלל סולומון"

בטוטנהאם דורשים שינוי בתקנות הפרמייר ליג אחרי ניסיון ההשאלה הכושל של מנור סולומון לקריסטל פאלאס בסיום חלון ההעברות. הקיץ של הספרס בכל הנוגע לסולומון היה סבוך במיוחד. עתידו הוכרע רק ברגעים האחרונים של החלון, לאחר שעתידו היה בספק רב בעקבות מינויו של תומאס פרנק למאמן.

בעונה שעברה שיחק סולומון בלידס בצ’מפיונשיפ והשיג נתונים מרשימים עם 10 שערים ו־12 בישולים ב־39 הופעות ליגה. כבר ביוני דווח כי לידס וברנלי רצו לצרפו, אולם דווקא פאלאס נראתה כתחנה הסופית, עד שהעסקה קרסה ברגע האחרון. בסופו של דבר הושאל לוויאריאל.

על פי "סקיי ספורטס", פאלאס כבר חתמה על טופס "Deal Sheet" (המאפשר שעתיים נוספות להשלמת עסקה לאחר סגירת החלון), אך לבסוף חזרה בה והשאלה נפלה. ב"דיילי מייל" דווח כי מאז העלו בטוטנהאם הצעה לשנות את התקנות, כך שטפסים כאלה יהפכו למסמכים משפטיים מחייבים, כדי למנוע מצב שבו קבוצה נסוגה ברגע האחרון כפי שעשו בפאלאס.

מנור סולומון (ויאריאל)

באנגליה ציינו כי בטוטנהאם "רתחו מזעם" על ההתנהלות, אך ההערכה היא שסיכוייהם להצליח ולשנות את החוקים קלושים. מאחר שבסופו של דבר הצליחו להשאיל את סולומון לוויאריאל, נטען כי אין להם סיבה להרגיש מקופחים במיוחד.

בכל מקרה, באנגליה נכתב כי: “כבר בתחילת הקיץ היה ברור שסולומון לא יישאר בצפון לונדון. ההחתמות ההתקפיות של הספרס, בהן מוחמד קודוס שהגיע מיובנטון ווסטהאם, לצד ברנן ג’ונסון, וילסון אודוברט, דיאן קולוסבסקי ומתיאס טל, דחקו אותו החוצה. בחודש שעבר צורף גם צ’אבי סימונס מר.ב לייפציג תמורת 51 מיליון ליש"ט, והעובדה שטל נותר מחוץ לסגל ליגת האלופות המחישה עד כמה סולומון לא היה חלק מתכניותיו של פרנק.

סולומון עשוי היה להשתלב היטב בפאלאס ולהיות דמות מפתח במסע הקבוצה בקונפרנס ליג, אך בסופו של דבר האיגלס הלכו על כיוון אחר והחתימו, באירוניה לא קטנה, את ירמי פינו מוויאריאל ממש לפני סגירת החלון. “כעת סולומון ינסה את מזלו בספרד, שם יש לו ניסיון קודם ויכולת מוכחת. עם זאת, קשה לראות אותו חוזר להשתלב בסגל של טוטנהאם, והתחושה היא כי בקיץ הבא צפויה להיסגר מעשית פרידה סופית מהספרס”, סיכמו באנגליה.