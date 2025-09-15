עם השריקה: בית"ר י-ם השיקה מדי חוץ בהפתעה

בית"ר ירושלים - מועדון אשר לקח בשנים האחרונות את נושא תלבושות המשחק ברצינות, לקח אותנו הערב (שני) שלב אחד קדימה עם השקה שטרם נראתה כמותה בישראל.

במהלך שנשמר לאורך כל התקופה האחרונה בצורה דיסקרטית, המועדון החליט להשיק את המדים בצבע השחור רגע לפני המשחק מול הפועל תל אביב בבלומפילד.

התלבושת, שעוצבה בהשראת האלמנטים המסורתיים של העיר, ירושלים, ממשיך את הקו של המועדון שמציין וחוגג תשעים שנה להיווסדו. תלבושת החוץ עוצבה בהשראת האלמנטים המסורתיים של העיר, בצבע שחור עם פסים צהובים בוהקים ברוח המועדון.

עומר אצילי משיק את מדי החוץ החדשים (באדיבות המועדון)

מדי החוץ החדשים של בית"ר ירושלים (באדיבות המועדון)

המהלך התקבל בהפתעה גמורה, שכן גם השחקנים עצמם גילו על התלבושת רק כאשר סיימו את החימום והתלבשו לקראת המשחק. אוהדים שירצו לרכוש ולהתחדש בתלבושת החוץ החדשה יוכלו לעשות זאת כבר עכשיו באתר הרשמי של המועדון.