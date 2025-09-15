השר בן גביר: מתכוון לשבת בשער 11 עם ילדיי

השר איתמר בן גביר הודיע כי הוא מתכוון לשבת עם ילדיו באצטדיון בלומפילד בשער 11 ולא הייתה לו שום כוונה להגיע ליציע הכבוד במשחק בין הפועל תל אביב לבית”ר ירושלים.

בן גביר אמר: “למרות שהמשטרה פנתה וביקשה שאשב ביציע הכבוד, ולמרות שאומרים שהפועל תל אביב לא רצתה שאשב ביציע הכבוד, אם הייתי רוצה מתוקף תפקידי הייתי יושב ביציע הכבוד, אבל אין לי כוונה לשבת ביציע הכבוד”.

בן גביר הוסיף: “אני מתכוון לשבת כמו שאני מגיע למשחקי בית”ר, לשבת עם אוהדי הקבוצה יחד עם ילדיי ואני אשב בשער 11 יחד עם ילדיי, אין לי שום כוונה לשבת ביציע הכבוד ולא דברים אחרים והודעתי את זה למשטרה. אני אשב בשער 11 יחד עם שאר האוהדים וילדיי”.