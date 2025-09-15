יום שני, 15.09.2025 שעה 20:17
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
96-84עירוני מודיעין1
87-104מ.ס כפר קאסם2
70-43הפועל ראשל"צ3
72-53הפועל כפר שלם4
74-44הפועל כפ"ס5
62-53מכבי הרצליה6
53-93מ.ס קריית ים7
54-44הפועל עכו8
44-53הפועל ר"ג9
43-43מכבי פ"ת10
44-34בני יהודה11
35-13הפועל רעננה12
28-64הפועל חדרה13
111-64מכבי יפו14
17-14הפועל עפולה15
08-33הפועל נוף הגליל16

מנכ"ל נוף הגליל גיל ברעם עבר אירוע לבבי

האיש החזק שמנהל את המועדון בעשור וחצי האחרונים היה אמור להמריא לארה"ב, אך לא חש בטוב והובהל לבית החולים, מצבו יציב. הוא לא נוכח במשחק היום

|
גיל ברעם (פרטי)
גיל ברעם (פרטי)

המצב הלא פשוט בהפועל נוף הגליל לא תורם גם לבריאותו של האיש החזק במועדון ומי שמנהל אותו בעשור וחצי האחרונים גיל ברעם. בשנה שעברה, הצהיר ברעם שמדובר בעונה הקשה ביותר שחווה בכדורגל, אך גם זו הנוכחית לא התחילה בצורה טובה.

אתמול (ראשון), פוטר מהקבוצה המאמן אורי גוטמן, כאשר מסתבר שכל האירועים האחרונים לא תרמו לבריאותו של ברעם. המנכ"ל לא חש בטוב בשבוע האחרון, כאשר ביום חמישי הקרוב הוא היה אמור להמריא לארה"ב, לבקר את ביתו אשר מתגוררת שם.

לאור המצב הרגיש הוא החליט לעשות בדיקה, שם התברר שהוא נמצא באמצע אירוע לבבי, למעשה צנתור, והובהל לבית החולים לקבלת טיפול רפואי. נכון לרגע זה, מצבו הרפואי התייצב, אך כמובן שבאופן חריג, הוא לא נוכח במשחקה של הקבוצה.

אורי גוטמן. הפיטורים לא עזרו למצבו הרפואי של ברעם (רועי כפיר)אורי גוטמן. הפיטורים לא עזרו למצבו הרפואי של ברעם (רועי כפיר)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */