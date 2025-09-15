מנכ"ל נוף הגליל גיל ברעם עבר אירוע לבבי

המצב הלא פשוט בהפועל נוף הגליל לא תורם גם לבריאותו של האיש החזק במועדון ומי שמנהל אותו בעשור וחצי האחרונים גיל ברעם. בשנה שעברה, הצהיר ברעם שמדובר בעונה הקשה ביותר שחווה בכדורגל, אך גם זו הנוכחית לא התחילה בצורה טובה.

אתמול (ראשון), פוטר מהקבוצה המאמן אורי גוטמן, כאשר מסתבר שכל האירועים האחרונים לא תרמו לבריאותו של ברעם. המנכ"ל לא חש בטוב בשבוע האחרון, כאשר ביום חמישי הקרוב הוא היה אמור להמריא לארה"ב, לבקר את ביתו אשר מתגוררת שם.

לאור המצב הרגיש הוא החליט לעשות בדיקה, שם התברר שהוא נמצא באמצע אירוע לבבי, למעשה צנתור, והובהל לבית החולים לקבלת טיפול רפואי. נכון לרגע זה, מצבו הרפואי התייצב, אך כמובן שבאופן חריג, הוא לא נוכח במשחקה של הקבוצה.