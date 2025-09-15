ליגת אתנה ווינר ערכה טקס לכבוד פתיחת העונה

היום (שני) נערך בקריה האקדמית אונו אירוע פתיחה מרגש לעונת 2025/2026 של ליגת אתנה ווינר בכדורסל נשים, בסימן שנת השחקנית הישראלית.

האירוע התקיים בנוכחות יו"ר מנהלת הליגה לנשים, דנה סנדר, פרופסור אבי מויאל, ראש תחום הספורט בקריה האקדמית אונו, סמנכ"לית מכבי ישראל, לירון כהן, נורית שרביט, מנהלת אגף הנשים במשרד הספורט, ומנכ"לית אתנה, מורן מסיקה-אידלמן. לצד שלל שחקניות, מאמנות ומאמנים מרחבי הליגה.

דנה סנדר, יו"ר המנהלת שנכנסה לתפקיד בשנה שעברה, אמרה בפתיחת הטקס: "האמת שאני קצת מתרגשת. אנחנו עוברים תקופה מתלתלת. אנו פותחים עונה עמוסה בכמות משחקים ואירועים גבוהה יותר מאי פעם. אני מקווה שאתן מוכנות למאמץ. אנחנו משקיעים הרבה מאוד מחשבה ומאמצים להחזיר את הליגה למקום הראוי לה, הכי גבוה שאפשר".

דנה סנדר (שחר גרוס)

באירוע הוצג הפרויקט החדש והמרכזי הנקרא "קבוצה בונה קהילה", שבו הקבוצה והשחקניות מיועדות להשתלב בפעילויות בקהילה, במטרה ליצור קהילות מחוברות וליצור קהל רחב שיגיע לתמוך בקבוצות המשחקות.

על הפרויקט סיפרה היו"ר דנה סנדר: "בשבועות הקרובים כל קבוצה תצטרך לבחור שלושה מרכזים בהם הן ייקחו חלק בשילוב, בין היתר עם תלמידי ותלמידות תיכון, מרכזי נערות בסיכון, הגיל השלישי וקהילת המאמא סל. אנחנו לא כופים את הכדורסל על הקהילה אלא משלבים אותה בתוך הספורט. המנהלת השנה מינתה בקר, שיהיה נוכח במשחקים ויבדוק את כמות הקהל. יהיו תוספות ומענקים למי שיביא הרבה קהל. אני לא מזלזלת בקושי של זה, אך אני מבינה שזה לא ישתנה אם לא נתגמל".

אבי מויאל, נורית שרביט ומורן מסיקה (שחר גרוס)

"השחקנית הישראלית צריכה להיות במרכז לא סתם, הן צריכות להוביל בקבוצה. אם הן חזקות - הן חזקות, אם הן עומדות - אתן עומדות. אני רוצה את השיתוף פעולה, אנחנו עוטפים אתכן השנה, בתקשורת, בלימודים, פרויקט קיץ באורך של שלושה חודשים, שלוש פעמים בשבוע. לצד מעטפת מאוד רחבה עבורכן, השחקניות הישראליות. תקחו את זה, תנצלו את זה, בואו להוביל".

נורית שרביט, מנהלת אגף הנשים במשרד הספורט, אמרה: "הכדורסל לי שינה את החיים. אני חושבת שהשילוב פה בין הנשים בעמדות המפתח, יחד עם המנהלת, אתנה ומשרד הספורט יעשה רק טוב לליגה. השר שם לעצמו לקדם את הספורט הנשי, להגדיל את התקציבים. אנחנו רוצים לשנות את העקומה, אנחנו קרוב ל-10 שנים ורק 20% הן ספורטאיות. אנחנו נפעל שכמות הספורטאיות המקצועיות יעלו ביחד איתכן השחקניות בדרך לעתיד טוב יותר".

דנה סנדר, אבי מויאל, נורית שרביט ומורן מסיקה (שחר גרוס)

מנכ"לית אתנה אמרה: "קרו שתי נקודות ציון השנה, אחת מהן המינוי של שירה עליון לתפקיד מאמנת נבחרת ישראל. והנקודה השנייה היא ש-5 נשים מאמנות היום בליגת העל. כולן נבחרו בגלל שהן מתאימות וטובות והן שם לא סתם. יש לנו חלוקה גאוגרפית טובה השנה, בצפון, בדרום עם ההצטרפות של באר שבע ובפריפרייה. הקימו את אגף הספורט לנשים לאחרונה מתוך מקום שזה דבר שצריך לקדם פה, נמשיך לעבוד קשה כדי שיהיה פה הרבה יותר טוב".

באירוע חולקו מתנות מיוחדות לחמש שחקניות הליגה, שהחלו ללמוד תואר ראשון בקריה האקדמית אונו עם מלגה מטעם המנהלת.

אלי רבי ואבי מויאל (שחר גרוס)

אלי רבי, מאנשי כדורסל הנשים הוותיקים בישראל, המשמש כיום מאמן האיחוד החדש בין א.ס רמה"ש לעירוני כרמיאל, סיפר על התחושות לקראת פתיחת העונה הקרובה בקבוצה המאוחדת: "אנחנו עדיין בבנייה וייקח לנו עוד כמה ימים עד שהכל יעמוד במקום. זאת התרגשות גדולה להגיע למקום חדש בכרמיאל. אנחנו מחכים שכל הנושאים הבירוקרטיים גם בעיר עצמה יסגרו ויסתדרו".

על פיתוח הכדורסלנית הישראלית סיפר: "כל יושבי הראש עושים כמיטב יכולתן. הקברניט של הספינה, דנה סנדר, באמת עושה ימים כלילות עבור המטרה הזאת. אני לפעמים נפעם מכמות הזמן והמאמץ שהיא משקיעה. אני מאמין בפרויקט הזה. אני מאמין בזה שצריך לעשות ספורט נשים הכי טוב שאפשר. אני חלק מהצוות הזה ואני מקווה שהעונה הזאת באמת תהיה מוצלחת".

טקס פתיחת העונה של אתנה (שחר גרוס)

טקס פתיחת העונה של אתנה (שחר גרוס)