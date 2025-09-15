יום שני, 15.09.2025 שעה 20:17
ליגה לאומית 25-26
96-84עירוני מודיעין1
87-104מ.ס כפר קאסם2
70-43הפועל ראשל"צ3
72-53הפועל כפר שלם4
74-44הפועל כפ"ס5
62-53מכבי הרצליה6
53-93מ.ס קריית ים7
54-44הפועל עכו8
44-53הפועל ר"ג9
43-43מכבי פ"ת10
44-34בני יהודה11
35-13הפועל רעננה12
28-64הפועל חדרה13
111-64מכבי יפו14
17-14הפועל עפולה15
08-33הפועל נוף הגליל16

אלון זיו פוטר מיפו, ברוך המועמד להחליפו

המאמן שהגיע במהלך העונה הקודמת והצליח להוציא את הבולגרים מהתחתית סיים את תפקידו במועדון. נערכה כבר פגישה עם מאמנה לשעבר של הפועל רמת גן

|
אלון זיו (שחר גרוס)
אלון זיו (שחר גרוס)

מכבי יפו משנה את פניה. אחרי פתיחת עונה לא טובה, שכללה תיקו ושלושה הפסדים בארבעת המשחקים הראשונים בליגה הלאומית, החליטו בהנהלת הקבוצה הערב (שני) להיפרד ממאמנה אלון זיו.

זיו הגיע לקבוצה במהלך העונה הקודמת, עזר לה להיחלץ מהתחתית ופתח את העונה על הקווים, אך התוצאות האחרונות הובילו לזעזוע מוקדם. כפי שפורסם ב-ONE, איציק ברוך הוא המועמד המוביל להחליפו, כשאף התקיימה פגישה בין הצדדים.

אם ברוך אכן ימונה למאמן החדש של הבולגרים, הוא ישוב לקדנציה חמישית כשהאחרונה שבהן הייתה מוצלחת מאוד בו הוא הצליח להעלות את המועדון לליגה הלאומית.

