בגיל 31 בלבד: סמואל אומטיטי פרש מכדורגל

סמואל אומטיטי, אלוף העולם עם נבחרת צרפת במונדיאל 2018, הודיע היום (שני) על פרישה מכדורגל בגיל 31, שלושה חודשים בלבד לאחר סיום חוזהו בליל. הקריירה של אומטיטי נראתה בתחילה כאגדה: תוצר מחלקת הנוער של ליון, במדיה רשם 170 הופעות בין 2012 ל־2016, לפני המעבר לברצלונה, שם ביסס את עצמו כאחד הבלמים הטובים בעולם.

רגע השיא הגיע בקיץ 2018, אז היה שחקן מפתח בהרכב נבחרת צרפת שזכתה בגביע העולם ברוסיה. אלא שהחלטתו לשחק בטורניר תוך דחיית ניתוח בברך התגלתה כנקודת מפנה – הצלחה לטווח קצר, אך מחיר כבד לטווח ארוך.

מאז אותו מונדיאל לא הצליח אומטיטי לשחזר את יכולתו. רצף פציעות, בעיקר בברך, רדף אותו, והוא נדחק לשוליים בברצלונה. עונת 2022/23 סיפקה זיק של תקווה, כששיחק 25 פעמים במדי לצ’ה והראה סימנים לחזרה לכושר. אולם ההמשכיות נקטעה במהרה: בקיץ לאחר מכן חתם בליל, אך מיעט לשחק, 13 הופעות בלבד בעונתו הראשונה, ואפס בעונה האחרונה.

היום שם קץ למסע המפרך. לאחר רמזים שצצו כשנראה יוצא ממתחם האימונים של ליון, תחילה כמי שעשוי לחזור למועדון נעוריו, התברר כי ביקש אישור לצלם סרטון פרישה דווקא במקום בו החל את דרכו. בכך הוא סוגר מעגל מרגש, אך גם כואב, בקריירה שנעצרה מוקדם מדי. אומטיטי ייזכר כבלם עוצמתי, אינטיליגנטי וקשוח, שהגיע לפסגה עם גביע העולם, אך גופו לא איפשר לו להמשיך ולהגשים את מלוא הפוטנציאל.