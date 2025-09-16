יום שלישי, 16.09.2025 שעה 15:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' על
לוח תוצאות

צפו: מכבי חיפה גברה 1:2 על אשדוד בנערים ב'

הירוקים הצליחו לשמור על מקומם בפסגת הטבלה מול הקבוצה מעיר הנמל. אריאל דורה כבש ראשון, נועם גולדנברג הכריע בבעיטה חופשית. איתי כהן איזן זמנית

|
שמחה אצל שחקני מכבי חיפה נערים ב' (שחר גרוס)
שמחה אצל שחקני מכבי חיפה נערים ב' (שחר גרוס)

המחזור הרביעי בליגת העל שמר על סטטוס קוו בצמרת טבלת ליגת העל בנערים ב’, כשמכבי חיפה נותרה בלתי מנוצחת עם ניצחון 1:2 על מ.ס אשדוד ועשר נקודות במאזנה הכללי, כשיריבתה עדיין לא ניצחה העונה ונמצאת מתחת לקו האדום כשהיא עם נקודה אחת בלבד.

נערים ב'- מכבי חיפה מנצחת 1:2 את אשדוד

אחרי יותר מחצי שעה מאופסת, אריאל דורה הצליח לנגוח מקרוב לרשת של שוער מ.ס אשדוד, טוהר פרוים, אלא שרגע לפני הירידה להפסקה, איתי כהן ניצל טעות בהגנה הירוקה כדי להשוות ולשלוח את הקבוצות ב-1:1 למחצית. התוצאה נשמרה עד לדקה ה-85, אז נועם גולדנברג ניגש לבעיטה חופשית, אותה שלח מתחת לחומה, כשהכדור נעצר רק ברשת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */