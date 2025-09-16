צפו: מכבי חיפה גברה 1:2 על אשדוד בנערים ב'

המחזור הרביעי בליגת העל שמר על סטטוס קוו בצמרת טבלת ליגת העל בנערים ב’, כשמכבי חיפה נותרה בלתי מנוצחת עם ניצחון 1:2 על מ.ס אשדוד ועשר נקודות במאזנה הכללי, כשיריבתה עדיין לא ניצחה העונה ונמצאת מתחת לקו האדום כשהיא עם נקודה אחת בלבד.

נערים ב'- מכבי חיפה מנצחת 1:2 את אשדוד

אחרי יותר מחצי שעה מאופסת, אריאל דורה הצליח לנגוח מקרוב לרשת של שוער מ.ס אשדוד, טוהר פרוים, אלא שרגע לפני הירידה להפסקה, איתי כהן ניצל טעות בהגנה הירוקה כדי להשוות ולשלוח את הקבוצות ב-1:1 למחצית. התוצאה נשמרה עד לדקה ה-85, אז נועם גולדנברג ניגש לבעיטה חופשית, אותה שלח מתחת לחומה, כשהכדור נעצר רק ברשת.