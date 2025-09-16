צפו: 2:3 לבני יהודה על מכבי נתניה בנערים ב'

במחזור הרביעי של ליגת העל בנערים ב’, בני יהודה הצליחה לשמור על היותה בלתי מנוצחת בליגה וניצחה 2:3, כשהצליחה לבצע מהפך על מכבי נתניה, לה זה היה משחק שלישי בלבד, בו היא נחלה הפסד ראשון לעונת המשחקים הנוכחית.

נערים ב'- בני יהודה מנצחת 2:3 את נתניה

בדקה ה-12 אסף גניס העניק יתרון מוקדם ליהלומים, כשהשתלט על כדור שעבר מעל כל הגנת המארחת, וכבש את השער היחיד במחצית הראשונה. בדקה ה-64 מוסא מוסראתי מצא את הרשת בפעם הראשונה כשניצל טעות בהגנת נתניה והשווה. המהפך הגיע מרגלי ליאל אזולאי, ומוסראתי התכבד בצמד דקה לאחר מכן. איתי קיהן אמנם רק צימק בדקה ה-80, אבל יכול להתנחם בשער מופלא שלא רואים בכל יום עם בעיטה מרחוק לחיבורי השער.