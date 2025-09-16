יום שלישי, 16.09.2025 שעה 15:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' על
לוח תוצאות

צפו: 2:3 לבני יהודה על מכבי נתניה בנערים ב'

היהלומים הובילו משער של אסף גניס, אבל צמד של מוסא מוסראתי וגול של ליאל אזולאי הפכו את התוצאה לזכות הכתומים. איתי קיהן צימק מבעיטה מופלאה

|
מוסא מוסראתי (לילך וויס-רוזנברג)
מוסא מוסראתי (לילך וויס-רוזנברג)

במחזור הרביעי של ליגת העל בנערים ב’, בני יהודה הצליחה לשמור על היותה בלתי מנוצחת בליגה וניצחה 2:3, כשהצליחה לבצע מהפך על מכבי נתניה, לה זה היה משחק שלישי בלבד, בו היא נחלה הפסד ראשון לעונת המשחקים הנוכחית.

נערים ב'- בני יהודה מנצחת 2:3 את נתניה

בדקה ה-12 אסף גניס העניק יתרון מוקדם ליהלומים, כשהשתלט על כדור שעבר מעל כל הגנת המארחת, וכבש את השער היחיד במחצית הראשונה. בדקה ה-64 מוסא מוסראתי מצא את הרשת בפעם הראשונה כשניצל טעות בהגנת נתניה והשווה. המהפך הגיע מרגלי ליאל אזולאי, ומוסראתי התכבד בצמד דקה לאחר מכן. איתי קיהן אמנם רק צימק בדקה ה-80, אבל יכול להתנחם בשער מופלא שלא רואים בכל יום עם בעיטה מרחוק לחיבורי השער.

