צפו: מכבי פ"ת גברה 0:2 על הפועל ת"א בנערים ב'

המחזור הרביעי בליגת נערים ב’ התקיים בסופ”ש האחרון, ובמסגרתו גברה מכבי פתח תקווה על הפועל תל אביב 0:2. המנצחת רשמה את ניצחונה השלישי העונה, והיא נותרה בלתי מנוצחת כשבמאזנה 10 נקודות ובמקום הראשון. מנגד, האדומים עם שלוש נקודות ובמקום ה-14.

בדקה ה-27 אורי אהל קיבל את הכדור מחוץ לרחבה, הניף את רגלו ושחרר כדור שננעץ בחיבורים של שוער היריבה והעלה את קבוצתו ליתרון. בדקה ה-64 המאחרת הכפילה את יתרונה וקבעה את תוצאת המשחק, לאחר שיונתן קוריאט קיבל את הכדור באגף הימני, ובאחד על אחד מול השוער גלגל את הכדור פנימה.