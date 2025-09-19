יום שישי, 19.09.2025 שעה 12:10
צפו: מכבי פ"ת גברה 0:2 על הפועל ת"א בנערים ב'

המלאבסים נהנו משערים של אורי אהל ויונתן קוריאט על מנת להישאר בלתי מנוצחים בליגה ובפסגת הטבלה, בעוד האדומים עם הפסד שלישי מתוך ארבעה משחקים

|
אורי אהל (שחר גרוס)
אורי אהל (שחר גרוס)

המחזור הרביעי בליגת נערים ב’ התקיים בסופ”ש האחרון, ובמסגרתו גברה מכבי פתח תקווה על הפועל תל אביב 0:2. המנצחת רשמה את ניצחונה השלישי העונה, והיא נותרה בלתי מנוצחת כשבמאזנה 10 נקודות ובמקום הראשון. מנגד, האדומים עם שלוש נקודות ובמקום ה-14.

בדקה ה-27 אורי אהל קיבל את הכדור מחוץ לרחבה, הניף את רגלו ושחרר כדור שננעץ בחיבורים של שוער היריבה והעלה את קבוצתו ליתרון. בדקה ה-64 המאחרת הכפילה את יתרונה וקבעה את תוצאת המשחק, לאחר שיונתן קוריאט קיבל את הכדור באגף הימני, ובאחד על אחד מול השוער גלגל את הכדור פנימה.

נערים ב'-מכבי פ"ת מנצחת 0:2 את הפועל ת"א
