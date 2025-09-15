צפו: מכבי ת"א מנצחת 0:1 את בית"ר בנערים ב'

המחזור הרביעי של ליגת נערים ב’ על התקיים בסוף השבוע האחרון, כאשר באחד המשחקים המרכזיים של המחזור, מכבי תל אביב אירחה את בית”ר ירושלים והצליחה להישאר מושלמת בזכות 0:1 קטן.

מי שכבש את השער היחיד במשחק לזכות המארחת היה אלישע ברונשטיין, שקבע את תוצאת הסיום כבר בדקה ה-35. הירושלמים שהגיעו להתמודדות אחרי 2:3 על הפועל רעננה עם שש נקודות מתוך תשע אפשריות, רשמו את הפסדם השני העונה.

עבור הצהובים מת”א זהו היה המשחק השלישי העונה, ואחרי 0:4 על מ.כ נהלל יזרעאל במחזור הפתיחה ו-1:2 על הפועל ת”א בדרבי, נשארו עם מאזן מושלם. צפו בתקציר המשחק: