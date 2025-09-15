יום שני, 15.09.2025 שעה 20:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' על
לוח תוצאות

צפו: מכבי ת"א מנצחת 0:1 את בית"ר בנערים ב'

הצהובים מת"א נשארו עם מאזן מושלם בזכות ניצחון שלישי בליגה מול הירושלמים, כאשר אלישע ברונשטיין כבש את שער הניצחון בדקה ה-35. צפו בתקציר המשחק

|
שחקני מכבי ת
שחקני מכבי ת"א בנערים ב' מתחבקים (אופיר מגדל)

המחזור הרביעי של ליגת נערים ב’ על התקיים בסוף השבוע האחרון, כאשר באחד המשחקים המרכזיים של המחזור, מכבי תל אביב אירחה את בית”ר ירושלים והצליחה להישאר מושלמת בזכות 0:1 קטן.

מי שכבש את השער היחיד במשחק לזכות המארחת היה אלישע ברונשטיין, שקבע את תוצאת הסיום כבר בדקה ה-35. הירושלמים שהגיעו להתמודדות אחרי 2:3 על הפועל רעננה עם שש נקודות מתוך תשע אפשריות, רשמו את הפסדם השני העונה. 

עבור הצהובים מת”א זהו היה המשחק השלישי העונה, ואחרי 0:4 על מ.כ נהלל יזרעאל במחזור הפתיחה ו-1:2 על הפועל ת”א בדרבי, נשארו עם מאזן מושלם. צפו בתקציר המשחק: 

מכבי תל אביב מנצחת 0:1 את בית"ר ירושלים
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */