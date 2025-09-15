שועה בהרכב בית"ר, ליידנר ואלקוקין בהפועל ת"א

הערב (שני, 20:30) המחזור השלישי של ליגת העל יינעל עם מאבק אליו התגעגענו לאחר שנת היעדרות כשהפועל תל אביב תארח את בית”ר ירושלים באצטדיון בלומפילד. האדומים, שעלו בעונה שעברה חזרה מהליגה הלאומית, נגד הירושלמים שרוצים לקרוא תיגר על האליפות גם ב-2025/26.

הרכב הפועל תל אביב: אסף צור, שחר פיבן, פרננד מאיימבו, שיקו, דורון ליידנר, פלקאו, אנדריאן קרייב, רן בנימין, סתיו טוריאל, רועי אלקוקין ודניאל דאפה.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, גרגורי מורוזוב, בריאן קרבאלי, גיל כהן, אריאל מנדי, אילסון טבארש, ירין לוי, עומר אצילי, ירדן שועה, טימוטי מוזי וג’ונובוסקו קאלו.

את משחק הפתיחה שלהם ניצחו החניכים של אליניב ברדה עם 1:2 על עירוני קריית שמונה, בהתמודדות בה הוכיחו שהם יכולים לחזור מפיגור לצד הקהל הביתי במגרש היפואי. לפני פגרת הנבחרות, המארחת שוב הסתבכה רק שהפעם יצאה עם נקודה בלבד אחרי 2:2 מול בני ריינה, תיקו דרמטי שכלל שער מאוחר במיוחד (94’) של הרכש אנדריאן קרייב.

אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

בצד השני, הצהובים-שחורים פתחו עונה במשחק חוץ קשה אצל בני סכנין, ממנו יצאו עם ידם על העליונה בזכות צמד של עומר אצילי בדרך ל-1:2. בהמשך, החבורה של ברק יצחקי נפרדה ב-0:0 עם מכבי חיפה, שהיה חמוץ/מתוק משום שהבית”רים שיחקו בחיסרון מספרי לאורך יותר מ-80 דקות בטדי.

המפגש האחרון בבלומפילד בין הצדדים היה בעונת הירידה של הפועל ת”א, אז בפלייאוף התחתון בית”ר לא ריחמה עם ניצחון 1:5 שהוריד את האדומים לקרשים. באותה עונה סדירה (23/24), המועדון מהבירה השיג גם 0:1 בבלומפילד במחזור ה-18, כשלפני כן הקבוצה מתל אביב חגגה בפעם האחרונה (אוקטובר 2023) על חשבון הירושלמים במחזור החמישי עם 0:3 בטדי.

ברק יצחקי (עמרי שטיין)

זה אמנם רק בסוף אוקטובר, אבל הפועל ת”א ובית”ר ירושלים ייפגשו לא בעוד הרבה זמן בגמר גביע הטוטו. לפני כן, לא יהיו להן עוד משחקים אחת נגד השנייה, לכן זו הזדמנות טובה עבור שני המאמנים לבחון את היריבה גם לקראת המעמד על התואר.