יום שני, 15.09.2025 שעה 20:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

לא שוכחות אותו: חיפה ואשדוד בטקס לזכר קינדה

לפני המשחק, הקבוצה שהייתה האחרונה שלו והקבוצה בה גדל ערכו טקס מרגש לזכרו. המשפחה קיבלה חולצות, מירי מסיקה הקדישה לו שיר ועין לא נותרה יבשה

|
התפאורה המדהימה של אוהדי מכבי חיפה לזכרו של גדי קינדה ז
התפאורה המדהימה של אוהדי מכבי חיפה לזכרו של גדי קינדה ז"ל (עמרי שטיין)

ה-20 במאי ייזכר לנצח כאחד הימים הקשים שידע הכדורגל הישראלי, עם הבשורה הכואבת על מותו של כדורגלן מכבי חיפה, גדי קינדה ז”ל. כמעט ארבעה חודשים עברו מאז, והערב (שני), רגע לפני המפגש בין הירוקים למ.ס אשדוד, נערך טקס מרגש להנצחתו של קינדה, שהכדורגל הישראלי כל כך מתגעגע אליו. 

כידוע, קינדה גדל במחלקת הנוער של מ.ס אשדוד, ובמדיה עשה את צעדיו הראשונים בליגת העל, לפני שנמכר לבית”ר ירושלים, ולאחר מכן לקנזס סיטי מליגת ה-MLS בארה”ב. 

קינדה הצטרף למכבי חיפה בחלון ההעברות של ינואר 2024, ומיד כבש את חדר ההלבשה של הקבוצה מהכרמל עם החיוך הגדול שתמיד היה על פניו, והקסמים שעשה עם הכדור על כר הדשא. במדי חיפה, רשם קינדה 57 הופעות, בהן כבש חמישה שערים והוסיף שמונה בישולים. עולם הכדורגל כואב ותמיד יכאב את לכתו בטרם עת של קינדה ז”ל, בעודו בן 31 בלבד. יהי זכרו ברוך. 

משפחתו של גדי קינדה ז"ל (עמרי שטיין)משפחתו של גדי קינדה ז"ל (עמרי שטיין)
משפחתו של גדי קינדה בטקס לזכרו (עמרי שטיין)משפחתו של גדי קינדה בטקס לזכרו (עמרי שטיין)

הטקס היה מרגש במיוחד ואף אחד לא נותר עם עין יבשה. הקהל הירוק הרים דגל פריסה בדמותו וקרא בשמו, ואז משפחתו עלתה אל הדשא, עליו היו שתי החולצות אותן לבש גדי בשתי הקבוצות. כרוז מכבי חיפה אמר: “אנו נפרדים היום מגדי קינדה ז”ל, חבר שלנו, כדורגלן ענק ובעיקר בן אדם. הוא נולד באדיס אבבה והחל את הקריירה במ.ס אשדוד. שיחק בהמשך בבית”ר ירושלים, קנזס סיטי ובינואר 2024 הגיע אלינו לכאן למכבי חיפה. בחודש מאי האחרון גדי נפטר לאחר שחלה במחלה קשה, הותיר אחריו אישה, שתי בנות, משפחה המומה ואת אוהדי הכדורגל בישראל כואבים ובוכים”. 

משפחתו של גדי קינדה ז"ל. איזו אבידה (עמרי שטיין)משפחתו של גדי קינדה ז"ל. איזו אבידה (עמרי שטיין)
הטקס לזכרו של גדי קינדה (פרטי)הטקס לזכרו של גדי קינדה (פרטי)

חבריו הקרובים מאשדוד, טום בן זקן וניר ביטון, וחבריו הקרובים ממכבי חיפה, דולב חזיזה ועומר דהן העניקו למשפחה חולצות ממוסגרות של קינדה ז”ל משתי הקבוצות, ואז הוקרן סרטון עם רגעים אישיים של קינדה מחדר ההלבשה הירוק, כשבין היתר הוא נראה בסרטון שר את השיר “מלך” של מירי מסיקה. הקהל שר: “אנחנו אוהבים אותך”, והשחקנים על הדשא לא הצליחו לעצור את הדמעות.

לסיום, הזמרת מירי מסיקה עלתה אל הדשא, חיבקה את המשפחה ואמרה: “כבוד גדול להיות כאן היום ולשיר לזכר גדי הנשמה הטובה, הילד המתוק”, ואז שרה את השיר “מלך” והקדישה אותו לזכרו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */