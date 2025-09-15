לא שוכחות אותו: חיפה ואשדוד בטקס לזכר קינדה

ה-20 במאי ייזכר לנצח כאחד הימים הקשים שידע הכדורגל הישראלי, עם הבשורה הכואבת על מותו של כדורגלן מכבי חיפה, גדי קינדה ז”ל. כמעט ארבעה חודשים עברו מאז, והערב (שני), רגע לפני המפגש בין הירוקים למ.ס אשדוד, נערך טקס מרגש להנצחתו של קינדה, שהכדורגל הישראלי כל כך מתגעגע אליו.

כידוע, קינדה גדל במחלקת הנוער של מ.ס אשדוד, ובמדיה עשה את צעדיו הראשונים בליגת העל, לפני שנמכר לבית”ר ירושלים, ולאחר מכן לקנזס סיטי מליגת ה-MLS בארה”ב.

קינדה הצטרף למכבי חיפה בחלון ההעברות של ינואר 2024, ומיד כבש את חדר ההלבשה של הקבוצה מהכרמל עם החיוך הגדול שתמיד היה על פניו, והקסמים שעשה עם הכדור על כר הדשא. במדי חיפה, רשם קינדה 57 הופעות, בהן כבש חמישה שערים והוסיף שמונה בישולים. עולם הכדורגל כואב ותמיד יכאב את לכתו בטרם עת של קינדה ז”ל, בעודו בן 31 בלבד. יהי זכרו ברוך.

משפחתו של גדי קינדה ז"ל (עמרי שטיין)

משפחתו של גדי קינדה בטקס לזכרו (עמרי שטיין)

הטקס היה מרגש במיוחד ואף אחד לא נותר עם עין יבשה. הקהל הירוק הרים דגל פריסה בדמותו וקרא בשמו, ואז משפחתו עלתה אל הדשא, עליו היו שתי החולצות אותן לבש גדי בשתי הקבוצות. כרוז מכבי חיפה אמר: “אנו נפרדים היום מגדי קינדה ז”ל, חבר שלנו, כדורגלן ענק ובעיקר בן אדם. הוא נולד באדיס אבבה והחל את הקריירה במ.ס אשדוד. שיחק בהמשך בבית”ר ירושלים, קנזס סיטי ובינואר 2024 הגיע אלינו לכאן למכבי חיפה. בחודש מאי האחרון גדי נפטר לאחר שחלה במחלה קשה, הותיר אחריו אישה, שתי בנות, משפחה המומה ואת אוהדי הכדורגל בישראל כואבים ובוכים”.

משפחתו של גדי קינדה ז"ל. איזו אבידה (עמרי שטיין)

הטקס לזכרו של גדי קינדה (פרטי)

חבריו הקרובים מאשדוד, טום בן זקן וניר ביטון, וחבריו הקרובים ממכבי חיפה, דולב חזיזה ועומר דהן העניקו למשפחה חולצות ממוסגרות של קינדה ז”ל משתי הקבוצות, ואז הוקרן סרטון עם רגעים אישיים של קינדה מחדר ההלבשה הירוק, כשבין היתר הוא נראה בסרטון שר את השיר “מלך” של מירי מסיקה. הקהל שר: “אנחנו אוהבים אותך”, והשחקנים על הדשא לא הצליחו לעצור את הדמעות.

לסיום, הזמרת מירי מסיקה עלתה אל הדשא, חיבקה את המשפחה ואמרה: “כבוד גדול להיות כאן היום ולשיר לזכר גדי הנשמה הטובה, הילד המתוק”, ואז שרה את השיר “מלך” והקדישה אותו לזכרו.