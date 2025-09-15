יום שני, 15.09.2025 שעה 18:28
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

בפעם ה-14: מונדו דופלנטיס שבר את שיא העולם

שהבדי בן ה-25 עשה זאת שוב באליפות העולם כשקפץ לגובה של 6.30 מטרים בטוקיו והמשיך לבסס את עצמו כאחד מהגדולים ביותר בכל הזמנים בענף

|
מונדו דופלנטיס חוגג (רויטרס)
מונדו דופלנטיס חוגג (רויטרס)

הוא עשה זאת שוב: מונדו דופלנטיס שבר הערב (שני) את שיא העולם בקפיצה במוט, בפעם ה-14 בקריירה המופלאה שלו. האלוף השבדי עבר גובה אדיר של 6.30 מטר באליפות העולם באתלטיקה בטוקיו, והמשיך לבסס את מעמדו כאחד הגדולים בענף בכל הזמנים.

השוודי המבריק הבטיח לעצמו מדליית זהב עולמית שלישית כבר לאחר שעבר בניסיון נקי את 6.15 מטרים. לאחר שתי פסילות בגובה 6.30, הצליח דופלנטיס בניסיון השלישי לקבוע שוב היסטוריה ולהעלות את השיא בסנטימטר נוסף. עמנואל קראליס מיוון הסתפק בכסף עם 6.00 מטרים, וקרטיס מרשל האוסטרלי זכה בארד לאחר שקבע 5.95 מטרים.

דופלנטיס, שכבר התרגל לשבור את גבולות האפשרי, עמד שוב במרכז תשומת הלב כשקפץ מעל לרף הבלתי נתפס והציב רף חדש לעולם האתלטיקה. הקהל ביציעים הריע לו בהתלהבות, כשהוא מחייך ומנופף, רגע לאחר שהבין שעשה זאת בפעם ה-14.

עבור השבדי בן ה-25 מדובר בעוד ציון דרך בקריירה עמוסת הישגים, שכוללת כבר מדליות זהב אולימפיות, אליפויות עולם ושיאי עולם שנשברים פעם אחר פעם. כעת, השאלה שנותרה פתוחה היא לא אם, אלא מתי, ינסה דופלנטיס לשבור שוב את השיא, והאם יצליח לטפס אל מעבר ל-6.30 מטרים שכבר הפכו לסימן ההיכר שלו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */