בפעם ה-14: מונדו דופלנטיס שבר את שיא העולם

הוא עשה זאת שוב: מונדו דופלנטיס שבר הערב (שני) את שיא העולם בקפיצה במוט, בפעם ה-14 בקריירה המופלאה שלו. האלוף השבדי עבר גובה אדיר של 6.30 מטר באליפות העולם באתלטיקה בטוקיו, והמשיך לבסס את מעמדו כאחד הגדולים בענף בכל הזמנים.

השוודי המבריק הבטיח לעצמו מדליית זהב עולמית שלישית כבר לאחר שעבר בניסיון נקי את 6.15 מטרים. לאחר שתי פסילות בגובה 6.30, הצליח דופלנטיס בניסיון השלישי לקבוע שוב היסטוריה ולהעלות את השיא בסנטימטר נוסף. עמנואל קראליס מיוון הסתפק בכסף עם 6.00 מטרים, וקרטיס מרשל האוסטרלי זכה בארד לאחר שקבע 5.95 מטרים.

דופלנטיס, שכבר התרגל לשבור את גבולות האפשרי, עמד שוב במרכז תשומת הלב כשקפץ מעל לרף הבלתי נתפס והציב רף חדש לעולם האתלטיקה. הקהל ביציעים הריע לו בהתלהבות, כשהוא מחייך ומנופף, רגע לאחר שהבין שעשה זאת בפעם ה-14.

עבור השבדי בן ה-25 מדובר בעוד ציון דרך בקריירה עמוסת הישגים, שכוללת כבר מדליות זהב אולימפיות, אליפויות עולם ושיאי עולם שנשברים פעם אחר פעם. כעת, השאלה שנותרה פתוחה היא לא אם, אלא מתי, ינסה דופלנטיס לשבור שוב את השיא, והאם יצליח לטפס אל מעבר ל-6.30 מטרים שכבר הפכו לסימן ההיכר שלו.