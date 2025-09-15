11 עצורים בקטטה בין אוהדי הפועל ת"א לבית"ר

משטרת ישראל עצרה 11 חשודים שהיו מעורבים בהפרת הסדר ובקטטה בסמוך לאצטדיון בלומפילד לפני המשחק בין הפועל תל אביב לבית”ר ירושלים.

כוחות גדולים של משטרה ושוטרי יס"מ הבחינו בקטטה והפרת סדר של מספר אוהדים בסמוך לאצטדיון, ותגובה מהירה של השוטרים הובילה להפסקת הקטטה ולמעצרם של 11 מעורבים בחשד להפרת הסדר ואלימות שהופנתה כלפי אחרים. כלל החשודים הועברו לתחנת משטרת יפו לחקירה.

“אנו קוראים לאוהדים להגיע וליהנות מחוויית ספורט ולהימנע מעימותים עם השוטרים. נמשיך לשמור על בטחונו של קהל האוהדים ונפעל באפס סובלנות ובנחישות כלפי מי שינהג באלימות”, נמסר מהמשטרה.

אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

אוהדי בית"ר ירושלים בהתנגשות עם המשטרה (ראובן שוורץ)