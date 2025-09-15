עבר שבוע וחצי מאז ההפסד הכואב של ישראל לאיטליה, שהסתיים ב-5:4 דרמטי משער של סנדרו טונאלי. לפני המשחק, מאמן הנבחרת היריבה, ג’נארו גאטוזו ובלם רומא ג’אנלוקה מנצ’יני התייחסו הביטחוני למצב בין ישראל לעזה. כעת, נשיא ההתאחדות האיטלקית, גבריאלה גראבינה, שפך אור לגבי הסיבה שנבחרתו שיחקה מול הכחולים-לבנים.

“לא לשחק נגד ישראל אומר לא לעלות למונדיאל ואפילו לעשות את הדברים קלים יותר עבור הנבחרת של ישראל”, כשהוא מתייחס לכך שאם לא היו עולים, ‘האזורי’ היו סופגים הפסד טכני.

“קודם כל, אנחנו חוזרים על הרעיון שגאטוזו הדגיש שוב ושוב. כולנו בני אדם, אזרחים של העולם. אנחנו עצובים, מאוד עצובים, כי אכפת לנו מכבוד האדם. אנחנו קרובים מאוד לאנשים הסובלים בפלסטין, בייחוד כלפי הילדים והאזרחים החפים מפשע שחיים שם”.

שחקני נבחרת איטליה (IMAGO)

מילותיו של גראבינה, שנמצא בתפקידו מ-2018, המיוחסות למונדיאל, מתקשרות בעיקר לכך שהאיטלקים החמיצו את שתי אליפויות העולם האחרונות, ב-2018 וב-2022. מי שזכתה באליפות העולם ארבע פעמים בעבר, רוצה לעצור את הסחף ולשוב לטורניר הגדול ביותר לנבחרות.