יום שני, 15.09.2025 שעה 16:35
"אין מי להאשים, משחק שקורה אחת לכמה שנים"

הלם בפ"ת מההפסד לכפר קאסם והמהפך, זערורה וחילף הוצעו ובקבוצה ינסו להתחזק עד סוף החלון. וגם: התשישות של יהושע והאם לוגסי יסיים את העונה?

|
שחקני מכבי פתח תקווה מאוכזבים (שחר גרוס)
שחקני מכבי פתח תקווה מאוכזבים (שחר גרוס)

במכבי פ"ת עדיין נמצאים בהלם מההפסד אמש (ראשון) 3:2 למ.ס כפר קאסם, לאחר שהקבוצה הוליכה 0:2 עוד בשלהי המחצית הראשונה. בקבוצה לא מצליחים להסביר מה גרם לקריסה מבחינת התוצאה.

"אין פה מי להאשים: זה לא שהחילופים היו הבעיה או יכולת כזאת או אחרת של שחקן מסויים. זה משחק שקורה אחת לכמה שנים ולצערנו הוא קרה נגדנו", הסבירו במועדון הבוקר.

סמואל אווסו לא פתח לאחר שאיחר להגיע לאצטדיון. כאשר נכנס כמחליף, ניכר שההדחה מההרכב השפיעה עליו. גם ניב יהושע, היה בערב פחות טוב, אך בקבוצה תלו זאת בעובדה שהגיע עייף ממשחקי הנבחרת הצעירה.

פחות משבוע לסגירת חלון ההעברות, בפ"ת מחפשים להתחזק: באסם זערורה ולואי חילף ממכבי נתניה הוצעו, אך נראה שלא יצטרפו. במועדון מחפשים קשר התקפי לעיבוי הסגל וינסו למצוא אחד כזה עוד סוף החלון. 

באסם זערורה (חגבאסם זערורה (חג'אג' רחאל)

הבשורה הפחות טובה מגיעה מכיוונו של אריאל לוגסי, שסובל מפציעה במיניסקוס, ברגל בה סבל מקרע ברצועה הצולבת. בצוות הרפואי שוקלים אם לשחזר את הרצועה, מה שיגרום לו לסיים את העונה, או לבצע טיפול שמרני יותר. בכל אופן, ייתכן וכרגע הוא ימשיך לשחק עם הכאב.

