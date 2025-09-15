ראובן עובד הודיע שייכנס למוסד לגמילה מסמים

כוכב העבר ראובן עובד, אחד השחקנים המוכשרים שצמחו בכדורגל הישראלי, נכנס להליך גמילה מסמים, כך הודיע חברו ושותפו לשעבר בהפועל תל אביב, עומרי קנדה. בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות, נראה עובד לצידו של קנדה יחד עם אם בתו, כשהוא מאשר בעצמו כי החליט סוף סוף לפתוח דף חדש.

קנדה כתב לצד הסרטון: "חברים יקרים, לבקשת ראובן היקר הוא נכנס לגמילה סוף סוף. בעזרת השם ייצא נקי ואנחנו יוצאים לדרך חדשה. ראובן חבר והוא באמת בן אדם מדהים שנפל לסיטואציות מטורפות... לא יהיה מאושר ממני שתצא ונצא לדרך חדשה", והוסיף כי ימשיך ללוות את חברו הצמוד בתקופה הקרובה: "עם כל הצחוק והסתלבט שאנחנו עושים, אני באמת אוהב בכל ליבי את ראובן ומקווה שהוא ייצא לדרך חדשה. אני כמובן אהיה שם כדי לתמוך בו".

בווידאו סיפר עובד על מפגש מרגש עם בתו בת ה-3 ועל רצונו לחזור לחיים יציבים למענה. לדבריו, ההחלטה להגיע למוסד גמילה התקבלה לאחר תקופה ארוכה בה סירב לצעד הזה, וכעת הוא נחוש להצליח.

עובד, בן 41, עלה לבוגרי מכבי תל אביב כבר ב-2001 ונחשב אז לאחד הכישרונות הגדולים ביותר בכדורגל המקומי. לאחר קריירה שעברה בין קבוצות רבות, פרש ב-2015, ומאז נקלע למשברים אישיים קשים שכללו גם התמכרות לסמים.

בשנים האחרונות ניסה מספר פעמים לעבור תהליכי שיקום, אך חווה גם מעידות והתדרדרויות חוזרות. כעת, בסיוע משפחתו וחבריו, מקווים כי יצליח להשלים את המסע ולהתחיל פרק חדש ובריא בחייו.