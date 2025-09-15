יום שני, 15.09.2025 שעה 16:32
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות

"סולומון עשוי לקבל דקות מול טוטנהאם באלופות"

בספרד טענו שהישראלי עשוי לרשום הופעת בכורה במדי ויאריאל נגד הקבוצה שממנה הוא מושאל: "למנור יש ניסיון משמעותי באלופות, כולל 2 גולים מול ריאל"

|
מנור סולומון (ויאריאל)
מנור סולומון (ויאריאל)

כבר לפני כמה עונות מנור סולומון היה יכול להפוך לשחקן הצוללת הצהובה, לאחר שזו הביעה עניין בו בעקבות הצלחתו עם שחטאר דונייצק בליגת האלופות. הגורל רצה שדווקא ביום שלישי, במפעל נוצץ כמו ליגת האלופות, ילבש מנור סולומון לראשונה את החולצה הצהובה, ועוד מול טוטנהאם, הקבוצה שהייתה שלו עד לפני שבועיים בלבד.

“סולומון הושאל מטוטנהאם ממש בסיום חלון ההעברות, ההחתמה הושלמה שתי דקות בלבד לפני סגירת הדדליין, ועשוי לקבל דקות ראשונות כבר במפגש מול האקסית”, נכתב ב’מארקה’. "זה מטורף, כי רק לפני ימים ספורים שיחקתי בטוטנהאם, וביום שלישי כבר אשחק מולה. אבל זה הכדורגל של היום. אני שמח להיות כאן כי זה אתגר גדול עבורי ועבור הקבוצה בליגת האלופות. אני מקווה שנפתח את המפעל הזה עם ניצחון על טוטנהאם", אמר סולומון במסיבת ההצגה הרשמית שלו.

בסוף השבוע האחרון מול אתלטיקו מדריד לא שותף כלל, במשחקו הראשון בסגל הצוללת הצהובה, אך ייתכן שדווקא בלונדון יקבל דקות ראשונות. את דרכו באנגליה החל בעונת 2023/24, אולם בטוטנהאם לא זכה לאמון רב ורשם חמישה משחקים בלבד לפני שהושאל ללידס, שם בלט עם 10 שערים ו-13 בישולים. הקיץ לא נכלל בתוכניות של המאמן תומאס פרנק, מה שהוביל להשאלתו לוויאריאל.

“לסולומון יש גם ניסיון משמעותי בליגת האלופות: 19 משחקים וארבעה שערים, כולל שניים בלתי נשכחים מול ריאל מדריד בעונת 2019/20”, פרגנו ב’מארקה’.

סולומון לא יהיה היחיד שחווה משחק טעון מול טוטנהאם. גם חברו לקבוצה, חואן פויט, עבר דרך הספרס. הארגנטינאי הגיע ללונדון בגיל 19 בהמלצתו של מאוריסיו פוצ’טינו, אך עם הגעתו של ז’וזה מוריניו נסגרה בפניו הדלת. ויאריאל לא פספסה את ההזדמנות לצרפו, והוא הפך בשנים האחרונות לאחד השחקנים החשובים בסגל שלה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */