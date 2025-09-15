"סולומון עשוי לקבל דקות מול טוטנהאם באלופות"

כבר לפני כמה עונות מנור סולומון היה יכול להפוך לשחקן הצוללת הצהובה, לאחר שזו הביעה עניין בו בעקבות הצלחתו עם שחטאר דונייצק בליגת האלופות. הגורל רצה שדווקא ביום שלישי, במפעל נוצץ כמו ליגת האלופות, ילבש מנור סולומון לראשונה את החולצה הצהובה, ועוד מול טוטנהאם, הקבוצה שהייתה שלו עד לפני שבועיים בלבד.

“סולומון הושאל מטוטנהאם ממש בסיום חלון ההעברות, ההחתמה הושלמה שתי דקות בלבד לפני סגירת הדדליין, ועשוי לקבל דקות ראשונות כבר במפגש מול האקסית”, נכתב ב’מארקה’. "זה מטורף, כי רק לפני ימים ספורים שיחקתי בטוטנהאם, וביום שלישי כבר אשחק מולה. אבל זה הכדורגל של היום. אני שמח להיות כאן כי זה אתגר גדול עבורי ועבור הקבוצה בליגת האלופות. אני מקווה שנפתח את המפעל הזה עם ניצחון על טוטנהאם", אמר סולומון במסיבת ההצגה הרשמית שלו.

בסוף השבוע האחרון מול אתלטיקו מדריד לא שותף כלל, במשחקו הראשון בסגל הצוללת הצהובה, אך ייתכן שדווקא בלונדון יקבל דקות ראשונות. את דרכו באנגליה החל בעונת 2023/24, אולם בטוטנהאם לא זכה לאמון רב ורשם חמישה משחקים בלבד לפני שהושאל ללידס, שם בלט עם 10 שערים ו-13 בישולים. הקיץ לא נכלל בתוכניות של המאמן תומאס פרנק, מה שהוביל להשאלתו לוויאריאל.

“לסולומון יש גם ניסיון משמעותי בליגת האלופות: 19 משחקים וארבעה שערים, כולל שניים בלתי נשכחים מול ריאל מדריד בעונת 2019/20”, פרגנו ב’מארקה’.

סולומון לא יהיה היחיד שחווה משחק טעון מול טוטנהאם. גם חברו לקבוצה, חואן פויט, עבר דרך הספרס. הארגנטינאי הגיע ללונדון בגיל 19 בהמלצתו של מאוריסיו פוצ’טינו, אך עם הגעתו של ז’וזה מוריניו נסגרה בפניו הדלת. ויאריאל לא פספסה את ההזדמנות לצרפו, והוא הפך בשנים האחרונות לאחד השחקנים החשובים בסגל שלה.